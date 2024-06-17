Лондон вновь отобрал у Парижа титул крупнейшего фондового рынка Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон 9 июня распустил Национальное собрание страны (нижняя палата парламента) и назначил досрочные выборы в стране. Это произошло после оглашения предварительных итогов выборов в Европарламент, на которых ультраправое «Национальное объединение» почти в два раза опередило коалицию Besoin d'Europe, куда входит партия Макрона «Ренессанс». Новые выборы в парламент страны Макрон назначил на 30 июня и 7 июля. В предыдущий раз Нацсобрание во Франции распускали в 1997 году.