Лондон вновь отобрал у Парижа титул крупнейшего фондового рынка Европы

Политические потрясения во Франции привели к тому, что Париж уступил титул крупнейшего фондового рынка Европы Лондону, пишет Bloomberg. Это произошло менее чем через два года после того, как французский фондовый рынок обогнал по стоимости рынок акций Великобритании.
Неожиданное заявление президента Франции Эммануэля Макрона о досрочных выборах в стране спровоцировало обвал на рынке акций, в результате которого рыночная капитализация французских компаний на прошлой неделе упала примерно на $258 млрд, подсчитало издание.
Сейчас общая рыночная стоимость акций Франции составляет около $3,13 трлн, в то время как капитализация рынка Великобритании составляет $3,18 трлн. Французский индекс CAC 40, в который входят 40 крупнейших компаний, торгующихся на бирже Euronext Paris, растерял все свои достижения за 2024 год, показав резкий разворот после роста до рекордного максимума месяц назад.
Британский индекс FTSE 100 в этом году также достиг рекордного максимума, чему способствовал подъем акций экспортеров, в том числе Shell и Unilever. Всего с начала года индекс прибавил более 5%.
Президент Франции Эммануэль Макрон 9 июня распустил Национальное собрание страны (нижняя палата парламента) и назначил досрочные выборы в стране. Это произошло после оглашения предварительных итогов выборов в Европарламент, на которых ультраправое «Национальное объединение» почти в два раза опередило коалицию Besoin d'Europe, куда входит партия Макрона «Ренессанс». Новые выборы в парламент страны Макрон назначил на 30 июня и 7 июля. В предыдущий раз Нацсобрание во Франции распускали в 1997 году.
На фоне итогов выборов в Европарламент и назначения досрочных выборов во Франции в акциях французских компаний начались массовые продажи. Акции французских банков Societe Generale, BNP Paribas и Credit Agricole — крупных владельцев государственного долга — потеряли более 10% на прошлой неделе. Помимо банков, упали акции операторов платных дорог Vinci и Eiffage — из-за опасений, что автомагистрали могут быть повторно национализированы, если партия Макрона потеряет власть.
Рыночные стратеги во Франции пока не уверены в необходимости вложений в акции из-за неопределенности, связанной с государственными финансами и политикой. «Учитывая необычную политическую ситуацию в настоящее время и высокий риск перед выборами, мы не видим причин торопиться покупать на падении», — заявил стратег Barclays Эммануэль Кау.
«Сейчас такое время, когда нет никакой определенности в течение трех-четырех недель, и рынок, к сожалению, может стать еще более нестабильным», — рассказал портфельный менеджер Kairos Partners Альберто Токкио.
Инвесторы также будут сохранять осторожность в отношении рынка Великобритании. 22 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов в стране на 4 июля. Лидер партии, которая займет большинство мест в палате общин, станет новым премьер-министром.