Истекшие срочные договоры беременным продлят до трехлетия ребенка

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту (есть у «Известий»), необходимость внести правки в ст. 261 Трудового кодекса (ТК) возникла в связи с многолетней коллизией между ТК и Конституцией страны, которая, в частности, гарантирует защиту от безработицы.
Кроме того, сообщил «Известиям» соавтор проекта (наряду с главой фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым) замглавы комитета по экономполитике Госдумы Михаил Делягин, существующая практика противоречит государственной политике в отношении семей с детьми.
«Президент неоднократно заявлял о том, что в стране необходимо наращивать усилия по поддержке материнства и детства, поскольку это безусловный государственный приоритет и важная общенациональная цель», — подчеркнул депутат.
На данный момент работодатель имеет право прервать срочный договор, который истек в период беременности, сразу же после окончания отпуска по беременности (так называемый декретный отпуск). Матерям же, имеющим бессрочное соглашение, гарантируется сохранение рабочего места до достижения ребенком трехлетнего возраста.
Неравенство выражается и в размере пособия по уходу за ребенком. Женщины, работающие по постоянному договору, получают 40% от среднего заработка. Уволенные по окончании срочного — всего 9227,24 рубля. Как отмечается в пояснительной записке, право на получение такой суммы имеют как женщины, которые никогда не работали и за них не платили страховые взносы, так и те, кто трудился много лет, но был уволен из-за непродления срочного договора.
«Получается, что женщина, работавшая по срочному трудовому договору и не имеющая иных источников дохода, кроме собственного заработка, с новорожденным ребенком на следующий день после увольнения должна искать себе работу, чтобы обеспечить возможность выживания», — отметил Михаил Делягин.
Россиянки, работающие как на основании бессрочного, так и на основании срочного трудового договора, должны быть равны в своих правах для полноценной защиты материнства и детства, сказано в пояснительной записке. Депутаты предполагают, что в случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины работодатель обязан продлить его срок до достижения ребенком трех лет. Отдельные сроки оговариваются для матерей с детьми-инвалидами. Для них срочный договор должен быть продлен до 18-летия ребенка. Для одиноких — до достижения ребенком возраста 14 лет.
«Важно, что в проекте закона содержится ретроактивная правка, распространяющая свое действие также на отношения, возникшие до принятия закона, что способствует наиболее справедливой защите материнства и детства», — уточнил Михаил Делягин.