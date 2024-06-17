Истекшие срочные договоры беременным продлят до трехлетия ребенка

Неравенство выражается и в размере пособия по уходу за ребенком. Женщины, работающие по постоянному договору, получают 40% от среднего заработка. Уволенные по окончании срочного — всего 9227,24 рубля. Как отмечается в пояснительной записке, право на получение такой суммы имеют как женщины, которые никогда не работали и за них не платили страховые взносы, так и те, кто трудился много лет, но был уволен из-за непродления срочного договора.