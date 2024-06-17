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Индекс ОФЗ на минимуме с марта 2022 года — 106,73 пункта

Два года назад показатель падал до 104,3 пункта.

Источник: Freepik

Индекс государственных облигаций Мосбиржи (RGBI) на торгах 17 июня по состоянию на 14:30 мск опустился до 106,73 пунктов, свидетельствуют данные торгов. Это минимальное значение индекса с 24 марта 2022 года, тогда было 104,3 пункта. С начала года показатель снизился на 11,85%.

ЦБ допускает возможность «существенного повышения» ставки в июле в случае, если инфляционное давление не начнет снижаться и реализуются проинфляционные риски, заявила в пятницу, 7 июня, председательница Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике (ДКП). Речь может идти о повышении более 100 базисных пунктов.