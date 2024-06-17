Индекс ОФЗ на минимуме с марта 2022 года — 106,73 пункта

Индекс государственных облигаций Мосбиржи (RGBI) на торгах 17 июня по состоянию на 14:30 мск опустился до 106,73 пунктов, свидетельствуют данные торгов. Это минимальное значение индекса с 24 марта 2022 года, тогда было 104,3 пункта. С начала года показатель снизился на 11,85%.