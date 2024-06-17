Газпромбанк будет конвертировать валюту со счетов «К» на внебиржевом рынке

Мосбиржа, НКЦ и НРД попали под санкции СЩА 12 июня. Позже к ограничениям присоединилась и Великобритания. Вскоре после объявления о санкциях Мосбиржа сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом США, гонконгским долларом и евро. Банк России при этом заявил, что сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.