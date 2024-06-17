Газпромбанк будет конвертировать валюту со счетов «К» на внебиржевом рынке

Из-за введения санкций США на Московскую биржу, а также Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ) уполномоченный банк — Газпромбанк, через которого иностранцы платят за российский газ, должен отныне конвертировать валюту, полученную за газовые контракты на счета «К», на внебиржевом рынке, а не на организованных торгах. Такое разъяснение выпустил Банк России.
Формат таких сделок прописан в указе президента России от 31 марта 2022 года № 172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». Согласно документу, Банк России может сам определять механизм продажа валюты уполномоченным банком.
Специальный рублевый и валютный счета типа «К» открываются иностранным покупателям газа в уполномоченном банке, которым, согласно президентскому указу, назначен Газпромбанк. На специальный валютный счет типа «К» могут зачисляться средства для проведения оплаты в валюте РФ по контрактам на поставку природного газа от иностранного покупателя, по заявлению которого отрыт счет, либо лица, которому он передал обязательство по оплате газа. Списываться со специального валютного счета типа «К» могут средства в целях продажи иностранной валюты в порядке, предусмотренном указом президента либо определенном решением совета директоров ЦБ, а также в целях оплаты услуг уполномоченного банка.
Мосбиржа, НКЦ и НРД попали под санкции СЩА 12 июня. Позже к ограничениям присоединилась и Великобритания. Вскоре после объявления о санкциях Мосбиржа сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом США, гонконгским долларом и евро. Банк России при этом заявил, что сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.