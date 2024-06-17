Билл Гейтс решил инвестировать миллиарды в атомную энергетику из-за Китая

CBS отмечает, что проект предполагает строительство АЭС, где будет использоваться натриевое охлаждение реактора, а не водяное. Это, как считается, должно обезопасить и удешевить процесс генерации. Запустить станцию в работу собираются к 2030 году. Телеканал указывает, что за десятилетия это первый коммерческий атомный проект в США, который не будет сопряжен с выбросом парниковых газов и, как следствие, изменением климата.