Аналитик раскрыл, как проблемы с курсом рубля отразятся на вкладчиках

Он напомнил, что доля валютных вкладов населения — менее десяти процентов, при этом значительная доля этого объема приходится на китайский юань. Многие опасаются хранить сбережения в долларах и евро из-за санкционных рисков и низких ставок. По юаню условия более привлекательны.
«Средние ставки на годовые вклады в долларах и евро, согласно данным Банки.ру, в последнее время составляли 0,2−0,6%, тогда так для аналогичных вкладов в юанях средняя ставка выросла с 2,5% в декабре прошлого года до 3,2% в начале июня текущего года. Лучшие предложения по годовым вкладам в юанях достигают 5%», — отметил аналитик.
Рублевые вклады в большей степени зависят от политики Банка России по ключевой ставке. Сейчас большинство банков ждет длительного сохранения жесткой денежно-кредитной политики и не исключают дальнейшего роста ставок, если регулятор повысит ключевую на ближайших заседаниях, добавил Зварич.