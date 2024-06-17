Аналитик раскрыл, как проблемы с курсом рубля отразятся на вкладчиках

«Средние ставки на годовые вклады в долларах и евро, согласно данным Банки.ру, в последнее время составляли 0,2−0,6%, тогда так для аналогичных вкладов в юанях средняя ставка выросла с 2,5% в декабре прошлого года до 3,2% в начале июня текущего года. Лучшие предложения по годовым вкладам в юанях достигают 5%», — отметил аналитик.