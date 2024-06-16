Вод новый поворот: страны Центральной Азии согласовали строительство гигантской ГЭС

Успеха, впрочем, достичь не удалось. Киргизские власти не смогли выкупить у местных жителей все участки земли, необходимые для начала строительных работ. Кроме того, ожесточенное сопротивление оказал Узбекистан, расположенный ниже по течению реки Нарын. Президент страны Ислам Каримов опасался, что возведение ГЭС ухудшит и без того тяжелую ситуацию с водоснабжением республики. В ряде выступлений он даже грозил Бишкеку боевыми действиями. Так, в 2015 году он подчеркивал, что водные проблемы могут усугубиться до такой степени, что вызовут «не только серьезное противостояние, но даже войны».