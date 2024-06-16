Вод новый поворот: страны Центральной Азии согласовали строительство гигантской ГЭС

Если планы удастся реализовать, то Киргизия из импортера превратится в экспортера электроэнергии. Подробности — в материале «Известий».
Что произошло
В середине июня в Вене прошел международный инвестиционный энергетический форум. Ключевым событием мероприятия стала встреча министров энергетики Киргизии, Узбекистана и Казахстана. По итогам переговоров было подписано соглашение о совместном участии в строительстве Камбаратинской ГЭС в Киргизии. Стороны, в частности, договорились о создании трехстороннего акционерного общества для управления проектом, Бишкек будет владеть 34% акций, Ташкент и Астана — по 33%.
Кроме того, соглашение предусматривает, что после завершения строительства участники будут согласовывать режимы работы ГЭС и гарантированно выкупать часть электроэнергии. Наконец, в ходе форума было объявлено о создании Координационного донорского комитета, в который вошли Всемирный банк, Фонд ОПЕК, Азиатский банк развития, Исламский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития. Ожидается, что эти структуры вложат свои средства в строительство.
Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров рассказал о параметрах будущей ГЭС. По его словам, установленная мощность составит 1860 МВт, среднегодовая выработка — 5,6 млрд кВт/ч (для сравнения: это в четыре раза меньше, чем на крупнейшей в России Саяно-Шушенской ГЭС, примерно равно показателям Бурейской ГЭС). Глава правительства также подчеркнул, что предварительная стоимость оценивается в $4 млрд, Бишкек намерен вложить $500 млн собственных средств, а остальное рассчитывает получить от инвесторов.
По словам Жапарова, возвести объект рассчитывают за 10 лет, первый гидроагрегат хотят запустить через пять лет. «Генеральный план включает в себя каменно-набросную плотину, здание ГЭС с четырьмя гидроагрегатами, строительно-эксплуатационные водосбросы и транспортные тоннели, строительно-производственный корпус, жилой поселок, площадки водохранилищ и водоочистных сооружений», — подчеркнул он.
Что известно о проекте
Камбаратинскую ГЭС планируется построить на реке Нарын, крупнейшей в Киргизии. Проект начали разрабатывать еще в советское время, при этом тогда он был по-настоящему революционным. Дело в том, что плотину высотой 275 м собирались создать с помощью управляемого взрыва, в результате которого склоны должны были бы обрушиться и перегородить реку. При этом планировалось использовать 247 тыс. т взрывчатки, в случае реализации это был бы крупнейший неядерный взрыв в истории. Далее, чтобы вода не просачивалась сквозь горную породу, тело плотины хотели обработать мелкозернистыми материалами.
В качестве тренировки советские инженеры в 1989 году взорвали склоны реки Уч-Терек, в результате образовалась плотина высотой 42 м. Кроме того, на месте будущей Камбаратинской ГЭС успели частично вырыть котлован под водохранилище, а также выполнить часть подготовительных работ, в том числе проложить дороги, выкопать карьеры. После распада Советского Союза строительство прекратилось, в одиночку независимая Киргизия потянуть такой проект не могла.
В 2000-е годы киргизские власти пытались договориться с несколькими подрядчиками и инвесторами о возобновлении строительства, самым предметным оказался диалог с российской стороной. В 2012 году Москва и Бишкек подписали соглашение о строительстве Камбаратинской ГЭС и Верхненарынского каскада ГЭС. Предполагалось, что Россия возведет эти объекты на свои деньги, после ввода в эксплуатацию вернет вложенные средства, а потом обе страны будут управлять станциями на паритетных условиях.
Успеха, впрочем, достичь не удалось. Киргизские власти не смогли выкупить у местных жителей все участки земли, необходимые для начала строительных работ. Кроме того, ожесточенное сопротивление оказал Узбекистан, расположенный ниже по течению реки Нарын. Президент страны Ислам Каримов опасался, что возведение ГЭС ухудшит и без того тяжелую ситуацию с водоснабжением республики. В ряде выступлений он даже грозил Бишкеку боевыми действиями. Так, в 2015 году он подчеркивал, что водные проблемы могут усугубиться до такой степени, что вызовут «не только серьезное противостояние, но даже войны».
В 2016 году соглашение между Киргизией и Россией было расторгнуто. Позже, однако, появились надежды на то, что проект всё-таки реализуют. Во-первых, в Узбекистане сменился президент, новый глава государства Шавкат Мирзиёев занял менее жесткую позицию. Он решил, что Ташкенту выгоднее не блокировать строительство, а участвовать в нем, чтобы и получать электроэнергию, и регулировать водосброс. Во-вторых, нынешние киргизские власти сделали ГЭС одним из своих флагманских проектов. Так, президент Садыр Жапаров неоднократно подчеркивал, что возведение плотины позволит Киргизии стать не импортером, а экспортером электроэнергии.
Летом 2022 года киргизские власти торжественно объявили о возобновлении работ на площадке, где начали обновлять инфраструктуру. При этом до сих пор сохраняются и серьезные проблемы. В первую очередь, не определены основные инвесторы. Всемирный банк вроде бы согласился выделить $500 млн на строительство ГЭС, но этого явно не хватает. Бишкек рассчитывает на созданный в Вене донорский комитет, в который вошли несколько международных организаций. Ожидается, что первое заседание этой структуры пройдет осенью, тогда, возможно, появится больше определенности.
Кроме того, в Центральной Азии фиксируется серьезный дефицит воды. Так, летом прошлого года крупнейшие города региона, в том числе Бишкек, Астана, Ташкент, несколько недель жили в условиях обезвоживания. Эксперты прогнозируют, что в среднесрочной перспективе эта тенденция усугубится — ледники будут таять, реки мелеть, почва пересыхать. А значит, может встать вопрос и о функционировании ГЭС. Наконец, у проекта есть серьезные конкуренты, ведь в Казахстане и Узбекистане обсуждают идею строительства собственных АЭС.
Что говорят эксперты
Завотделом Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин считает подписание трехстороннего соглашения о строительстве ГЭС важным событием.
— Это крайне позитивная тенденция. Если раньше государства ссорились и мерились силами, то теперь перешли к диалогу, поиску компромиссов. Это очень важно для снижения общей напряженности в Центральной Азии, — подчеркивает он.
Тем не менее, добавляет собеседник, возведение ГЭС остается под вопросом.
— У проекта всё равно много трудностей, самая главная из них — деньги. У государств региона просто нет собственных средств для строительства. Сторонних инвесторов привлечь тоже сложно, ведь все они заинтересованы в том, чтобы быстрее отбить затраты. А как это сделать? Население Центральной Азии не очень платежеспособно, поднять тарифы не получится. Есть идея транспортировать электроэнергию через Афганистан в Пакистан и Индию, но и там сначала тоже придется потратиться. Поэтому пока я сомневаюсь, что проект быстро реализуют, — подчеркивает он.
Киргизский политолог, директор центра экспертных инициатив «Ой Ордо» Игорь Шестаков говорит, что трехстороннее соглашение поможет найти инвестора.
— Этот договор снимает геополитические проблемы. Показывает потенциальным партнерам, что соседние государства поддерживают проект, а значит, не возникнет неожиданных конфликтов. Тем не менее проблемы сохраняются, в первую очередь это поиск инвесторов. Сейчас мы видим, что наши страны сосредоточились на работе с международными организациями. Мне кажется, более полезно было бы наладить диалог с российской стороной. Москва может помочь не только финансированием, но обладает достаточными компетенциями, российские специалисты хорошо знают наши условия работы. Возможно, в итоге к таким же мыслям придут наши чиновники, — рассуждает он.