Президент «АвтоВАЗа» рассказал о ситуации с ценами на Lada

«Конечно же дилеры — и это тоже их задача — могут предложить клиенту различные дополнительные опции и услуги, в том числе связанные с улучшением шумоизоляции или страховыми продуктами. Это их право, на этом они зарабатывают деньги и улучшают качество обслуживания. Большинству наших клиентов такие услуги необходимы, и эти дополнительные опции очень востребованы. Но если говорить о “голом” автомобиле без каких-либо дополнений и опций, то его могут продать по рекомендованной цене в любом дилерском центре», — добавил топ-менеджер.