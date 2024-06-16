Президент «АвтоВАЗа» рассказал о ситуации с ценами на Lada

В прошлом году автоконцерн ввел предельные цены на продажу Lada в российской дилерской сети. Тогда Соколов отмечал, что завышение стоимости будет жестко контролироваться, вплоть до расторжения контракта.
«Сегодня я вообще не слышу никаких замечаний в наших соцсетях о том, что рекомендованная цена на Lada отличается от ценовой политики, проводимой дилерскими центрами во всех регионах страны. Напомню, что их сегодня уже почти 320», — сказал он.
«Конечно же дилеры — и это тоже их задача — могут предложить клиенту различные дополнительные опции и услуги, в том числе связанные с улучшением шумоизоляции или страховыми продуктами. Это их право, на этом они зарабатывают деньги и улучшают качество обслуживания. Большинству наших клиентов такие услуги необходимы, и эти дополнительные опции очень востребованы. Но если говорить о “голом” автомобиле без каких-либо дополнений и опций, то его могут продать по рекомендованной цене в любом дилерском центре», — добавил топ-менеджер.
«АвтоВАЗ» владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в «АвтоВАЗе» (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).