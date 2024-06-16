Около 80 процентов алкогольного рынка в России занимает пиво

«Для нашей страны характерно пиво-водочное потребление. На рынке сейчас почти 80% занимает пиво. Категория коньяков РФ и Армении показывает стабильный прирост — на 11% в 2023 году к 2022. Продажи водки стагнируют, годовой прирост измеряется 1%», — заявил он на полях ПМЭФ.
Хачатурян также отметил, что потребление крепкого алкоголя в целом показало прирост на 5% за 2023 год относительно 2022. Динамика больше заметна внутри всей категории крепких напитков — отток от одних брендов к другим, в том числе на фоне ухода с рынка зарубежных игроков.
При этом, говоря про вино, председатель совдира подчеркнул, что людей сначала нужно познакомить и «приучить» к базовым вариантам, а потом уже расширять винный кругозор, чему, в том числе, способствует внутренний туризм.
«Мы привыкли, что есть сложности, встречаем, собираемся и идем дальше решать их. Поэтому по-другому в нашем мире сейчас не выжить. Нужно быть гибким, нужно уметь адаптироваться, держать руку на пульсе, уметь вовремя перестраиваться и обязательно стремиться к развитию, не останавливаясь на том, что у тебя есть. Поэтому мы это все предусматриваем, прогнозируем, стараемся, чтобы потребитель был удовлетворен. На это и работаем», — ответил Хачатурян на вопрос пересмотра портфеля компании в связи с изменениями на рынке.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.