Около 80 процентов алкогольного рынка в России занимает пиво

«Мы привыкли, что есть сложности, встречаем, собираемся и идем дальше решать их. Поэтому по-другому в нашем мире сейчас не выжить. Нужно быть гибким, нужно уметь адаптироваться, держать руку на пульсе, уметь вовремя перестраиваться и обязательно стремиться к развитию, не останавливаясь на том, что у тебя есть. Поэтому мы это все предусматриваем, прогнозируем, стараемся, чтобы потребитель был удовлетворен. На это и работаем», — ответил Хачатурян на вопрос пересмотра портфеля компании в связи с изменениями на рынке.