Названы страны, где можно дешевле всего купить пачку сигарет

Сейчас пачка из 20 сигарет марки Marlboro в среднем по миру стоит 5,23 доллара. Самая высокая цена на нее установилась в Туркмении — 28,57 доллара, что более чем в пять раз превышает среднее значение. Также цены на табак оказались очень высокими в Австралии и Новой Зеландии, где упаковка обойдется в 26,59 и 24,4 доллара соответственно.