Названы страны, где можно дешевле всего купить пачку сигарет

Сейчас пачка из 20 сигарет марки Marlboro в среднем по миру стоит 5,23 доллара. Самая высокая цена на нее установилась в Туркмении — 28,57 доллара, что более чем в пять раз превышает среднее значение. Также цены на табак оказались очень высокими в Австралии и Новой Зеландии, где упаковка обойдется в 26,59 и 24,4 доллара соответственно.
Следом по стоимости идут Великобритания — 19,17 доллара, Микронезия — 18 долларов, Ирландия — 16,86 доллара и США — 15,46 доллара. Замыкают десятку Норвегия (15,1 доллара), Сейшелы (14,61 доллара) и Монако (13,51 доллара).
От 8 до почти 13 долларов пачка сигарет обойдется, например, во Франции, Канаде, Исландии, Сингапуре, Финляндии, Лихтенштейне, Брунее, Багамах, Швейцарии, Нидерландах, Ямайке, Израиле, Бельгии, Вануату, Германии и Дании.
Немного доступнее — от 5 до 8 долларов за пачку — оказался табак в ряде европейских стран — Австрии, Швеции, Чехии, Италии, Испании, Венгрии, Португалии, Люксембурге, Мальте, Эстонии, Румынии, Кипре, Литве, Словакии и Латвии. А также, например, в Саудовской Аравии и некоторых ее соседях, а еще на Мальдивах, Шри-Ланке, в Эквадоре, Панаме, Чили, Перу и Уругвае.
Россия оказалась по стоимости табака 132-й из 183 рассматриваемых стран, с ценой пачки в 2,49 доллара (219 рублей). Дешевле сигареты можно купить, например, в ряде африканских, восточных и соседствующих с Россией стран. Так, в Таджикистане упаковка папирос стоит 2,36 доллара, в Ливане — 2,33 доллара, в Ираке — 2,3 доллара, в Индонезии — 2,27 доллара, на Украине — 2,22 доллара, а в Бразилии — 2,13 доллара.
В Аргентине, Гаити, Камбодже, Лаосе и Узбекистане упаковка Marlboro и вовсе обойдется в 2 доллара. Также в числе государств с самыми доступными сигаретами оказались, в том числе, Турция (1,86 доллара), Пакистан (1,84 доллара), Египет (1,78 доллара), Казахстан (1,78 доллара), Монголия (1,74 доллара), Белоруссия (1,72 доллара), Мьянма (1,64 доллара), Киргизия (1,55 доллара) и Вьетнам (1,26 доллара).
Самые дешевые сигареты в мире можно приобрести в Чаде — за 1,07 доллара, Бенине — за 0,99 доллара и Мали — за 0,93 доллара.