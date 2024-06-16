Минфин США заявил о наличии оснований для действий с российскими активами

В мае президент РФ Владимир Путин издал указ, по которому имущество США или связанных с ними лиц в России может быть изъято по решению суда для компенсации ущерба в случае конфискации активов России или ЦБ РФ в Соединенных Штатах. Согласно данному документу, РФ и ЦБ вправе обращаться в суд при необоснованном лишении их прав на имущество в связи с решениями властей и судов США. Далее суд может принять решение об установлении такого факта и о компенсации ущерба.