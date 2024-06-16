Копейка не бережет: мошенники используют страшилки про цифровой рубль

Такие письма становятся первым шагом к обману пользователей. Подробности о том, как мошенники применяют тематику цифрового рубля и как защититься от таких угроз, читайте в материале «Известий».
Мошенники: в чем минус цифрового рубля
О том, что мошенники стали использовать схемы, связанные с цифровым рублем, в своем Telegram-канале сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Злоумышленники делают рассылки от имени Банка России и предупреждают: якобы наличные и безналичные рубли — это «устаревший формат», поэтому их необходимо обменять на цифровую валюту.
«Мошенники утверждают, что деньги нужно перевести на некий спецсчет, желательно срочно. А если не поступить так, как говорят аферисты, то деньги на банковской карте человека просто “сгорят”, — говорится в сообщении.
Как отметили в Управлении, новая форма рубля не отменяет наличные и безналичные деньги: предложения обменять рубли или перевести их на «безопасный счет» могут поступать лишь от мошенников.
Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов объясняет, что злоумышленники часто используют новостную повестку в своих схемах, чтобы убедить жертву в «легенде». Вероятно, они также надеются на невысокую цифровую и финансовую грамотность пользователей.
При этом важно понимать, что технологии, которые используются для создания и обращения цифровой валюты, хорошо изучены. Такие средства платежа уже применяются во многих странах. В России финансовый сектор обладает большим опытом по внедрению новых технологий, поэтому цифровой рубль можно считать хорошо защищенным. Впрочем, это не мешает злоумышленникам пытаться спекулировать на нем.
Новые схемы мошенников для обмана россиян
Как говорит в беседе с «Известиями» ведущий эксперт по сетевым угрозам, web-разработчик компании «Код безопасности» Константин Горбунов, мошенники, в попытке нажиться на тематике цифрового рубля, активно используют фишинговые инструменты. Например, они могут распространять заведомо ложную информацию, чтобы посеять панику или имитировать рассылку от Центробанка. Главное — убедить жертву, что наличные деньги будут невостребованы и что их необходимо срочно конвертировать в цифровую валюту.
— Не исключено, что в скором времени к этому списку присоединятся еще и фейковые рассылки и обзвоны от популярных банков, в которых также будет содержаться призыв к переводу средств на новый «безопасный» цифровой счет, — предполагает специалист.
Руководитель группы испытательной лаборатории Лиги цифровой экономики Дмитрий Саков дополняет, что существуют и другие уловки: например, преступники предлагают купить цифровые рубли со скидкой или кешбэком. В таком случае мошенники делятся фишинговой ссылкой, и граждане переводят им деньги либо разглашают свои персональные данные.
В свою очередь, руководитель направления аналитических исследований в компании Positive Technologies Ирина Зиновкина отмечает, что все эти схемы рассчитаны на аудиторию, которая плохо понимает, что такое цифровой рубль и как он применяется. Константин Горбунов добавляет, что в первую очередь подобные схемы рассчитаны на аудиторию с низким уровнем финансовой и цифровой грамотности, на склонных к импульсивным, необдуманным решениям.
— В частности, это могут быть пожилые граждане, а также люди, не интересующиеся новостями или не читающие информацию из официальных источников, — объясняет эксперт. — Основная опасность для потенциальных жертв состоит в потере личных средств, доступа к онлайн-банку, счетам и вкладам, а также другой личной финансовой информации.
Более того, перевод денежных средств на незнакомые счета может повлечь за собой еще и уголовную ответственность, особенно если этот счет будет иметь связь с нелегальной организацией.
Тревожные звонки
По словам Константина Горбунова, для большинства мошеннических схем, связанных с финансами, особенно в период каких-либо изменений в законодательстве или при наличии обсуждаемой новостной повестки, характерна нарочитая срочность в принятии решений, а также неминуемые негативные последствия для жертвы, если в ближайшее время не будет сделано целевое для киберпреступников действие. Эти признаки с большой долей вероятности указывают на то, что вы общаетесь со злоумышленниками.
— Важно помнить, что Банк России и другие финансовые учреждения никогда не запрашивают конфиденциальную информацию клиентов по телефону или почте и тем более не просят перевести деньги на запасной счет, — отмечает в беседе с «Известиями» Дмитрий Саков. — Подобные предложения поступают только от мошенников.
Эксперт дополняет, что в массовом обороте цифровой рубль может появиться не раньше 2025 года. При этом планов по замене наличных и безналичных денег новой формой валюты нет. В свою очередь, Сергей Голованов указывает на то, что информация о новой цифровой форме валюты может быть только на официальных ресурсах регуляторов или российских банков.
Специалист подчеркивает, что в настоящее время пилотирование цифровой валюты доступно узкому кругу, а когда она станет общедоступной, людям будет необходимо учитывать те же риски, что и при использовании безналичной валюты. Злоумышленники могут создавать фишинговые ресурсы, проводить финансовые операции, используя социальную инженерию, вредоносное ПО или программы для удаленного доступа, а также убеждать пользователей перевести цифровые рубли в скам-схемах.
— Пользователям важно не реагировать на любые сообщения или звонки на эту тему, прекратить общение и, если возникли сомнения, перепроверить информацию по официальному номеру телефона, — отмечает специалист.
Механизмы защиты
Чтобы не попасться на уловки мошенников, специалисты, опрошенные «Известиями», советуют в первую очередь проверять всю информацию о цифровом рубле на официальном портале Банка России. Как рассказали в пресс-службе компании Angara Security, на этом портале есть целый раздел, посвященный цифровому рублю, популярные вопросы и ответы, а также подборка мифов о новой форме национальной валюты.
— Отлично работает поиск: можно найти актуальные новости о внедрении цифрового рубля и проверить информацию из сообщения от мошенников, — отмечают в пресс-службе.
В переписке с потенциальными преступниками эксперты советуют не поддаваться эмоциям и не переходить по ссылкам. В разговоре по телефону с неизвестным человеком отклоняйте все финансовые предложения — не сообщайте код из SMS и не передавайте персональные данные. Константин Горбунов дополняет, что в такие моменты, когда вам звонят «из банка», или приходит «официальное» письмо, в котором просят срочно произвести какие-либо финансовые манипуляции, грозя полной потерей личных сбережений, важно критически оценить ситуацию.
— Сотрудники банков действительно могут предлагать открыть какой-либо вклад, рекламируя его преимущества, но эти предложения не будут подкрепляться срочностью и уж тем более угрозой потери финансов, — говорит специалист.
Сергей Голованов также напоминает, что не стоит забывать о правилах цифровой и финансовой грамотности. Нельзя устанавливать ПО из неофициальных источников, а также необходимо использовать сложные пароли и не сообщать никому второй фактор. Если человек всё-таки перевел деньги злоумышленникам, а потом понял масштаб случившегося, стоит попробовать решить вопрос в отделении банка или в официальном приложении. Сейчас российские банки разрабатывают схемы для возврата средств, отправленных мошенникам, и блокируют подозрительные переводы, так что шанс вернуть потерянное увеличивается.