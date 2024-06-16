Копейка не бережет: мошенники используют страшилки про цифровой рубль

По словам Константина Горбунова, для большинства мошеннических схем, связанных с финансами, особенно в период каких-либо изменений в законодательстве или при наличии обсуждаемой новостной повестки, характерна нарочитая срочность в принятии решений, а также неминуемые негативные последствия для жертвы, если в ближайшее время не будет сделано целевое для киберпреступников действие. Эти признаки с большой долей вероятности указывают на то, что вы общаетесь со злоумышленниками.