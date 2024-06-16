Adidas расследует обвинения во взяточничестве в китайском филиале, пишет FT

Как отмечается, в появившемся в соцсетях анонимном письме, написанном якобы работниками китайского филиала компании, упоминаются несколько сотрудников филиала, включая старшего менеджера, отвечающего за маркетинговый бюджет в стране, который, согласно документу, составляет 250 миллионов евро в год. В письме утверждается, что сотрудники получали откаты от внешних поставщиков услуг, заказанных немецкой компанией. Еще одного старшего менеджера, работающего в другом подразделении в Китае, обвинили в получении «миллионов наличными от поставщиков, а также физических объектов, таких как недвижимость», пишет газета.