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ВТБ временно приостановит выдачу IT-ипотеки

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. ВТБ с 17 июня временно приостановит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания выделенного лимита, сообщили в пресс-службе банка.

Источник: © РИА Новости

«С 17 июня ВТБ временно приостановит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания выделенного лимита», — сказано в сообщении.

Отмечается, что при этом банк продолжит принимать и рассматривать заявки на программу во всех каналах. Кредитные договоры, заключенные до 17 июня, остаются в силе, клиенты смогут провести сделки по ним на ранее утвержденных условиях.

«Мы ожидаем решения правительства по дальнейшему финансированию IT-ипотеки. После принятия соответствующих решений и выделения лимитов мы готовы оперативно возобновить работу по программе. С начала работы по IT-ипотеке в мае 2022 года 15,9 тысячи клиентов получили в ВТБ по ней кредиты, общий объем сделок уже превышает 154,5 млрд рублей», — сообщили в ВТБ.

В апреле 2024 года правительство РФ увеличило общий лимит средств на выдачу льготных ипотечных кредитов для IT-специалистов на 200 миллиардов рублей до 700 миллиардов рублей.

Ипотечная программа для сотрудников аккредитованных IT-компаний была запущена правительством в 2022 году, чтобы поддержать отрасль и создать комфортные условия для ее работников.