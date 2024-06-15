ВТБ временно приостановит выдачу IT-ипотеки

«Мы ожидаем решения правительства по дальнейшему финансированию IT-ипотеки. После принятия соответствующих решений и выделения лимитов мы готовы оперативно возобновить работу по программе. С начала работы по IT-ипотеке в мае 2022 года 15,9 тысячи клиентов получили в ВТБ по ней кредиты, общий объем сделок уже превышает 154,5 млрд рублей», — сообщили в ВТБ.