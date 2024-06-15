Slack предупредил пользователей из России о приостановке учетных записей

Slack начал постепенно прекращать работу с российскими пользователями с весны 2022 года. Материнская компания сервиса Salesforce выразила поддержку Украины и сообщила о маленьком количестве клиентов в России. В марте того же года Slack объявил об отключении учетных записей российских клиентов из-за американских санкций. В основном доступ к сервису тогда потеряли компании, которые попали под прямые санкции.