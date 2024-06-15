Счетная палата проверит эффективность налогового режима для самозанятых

Подведение итогов опроса, в том числе формирование результатов и выводов, планируется в ноябре 2024 года в рамках подготовки отчета по результатам экспертно-аналитического мероприятия, сообщили в Счетной палате. Там обратили внимание, что эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых проводится до 31 декабря 2028 года включительно. «В течение этого времени изменения в части увеличения налоговых ставок и/или уменьшения предельного размера доходов вноситься не могут», — подчеркнули в ведомстве.