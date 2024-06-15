Россиянам рассказали, кого затронет рост пенсий в июне

«С 1 июля Социальный фонд России автоматически, без подачи заявлений, пересчитает страховые пенсии для тех пенсионеров, кто уволится в июне. Индексация пройдет с учётом коэффициентов, изменившихся за период их работы», — сказала Усова.
Кроме того, по ее словам, увеличение пенсионных выплат ждет россиян, которым в июле исполнится 80 лет. Гражданам, которые получат в этом месяце первую группу инвалидности, увеличат фиксированную выплату. Эти перерасчеты произойдут автоматически.
Эксперт отметила, что с 1 июля пенсионеры смогут оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии.
«Значительно проще станет реализовать право на использование пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты. Это можно будет сделать, если размер рассчитанной на сумму пенсионных накоплений накопительной пенсии будет менее 10% от прожиточного минимума пенсионера», — добавила Усова.