Французская компания может потерять урановый рудник в Нигере, пишут СМИ

Агентство Франс Пресс передавало 12 июня, что Orano начала подготовительные работы к эксплуатации месторождения Имурарен.
«Второе и последнее уведомление подойдет к концу 19 июня, после чего разрешение на деятельность компании (Orano SA — ред.) будет отозвано», — цитирует агентство оказавшееся в его распоряжении письмо министерства горнодобывающей промышленности Нигера.
В публикации отмечается, что предложенный Orano план разработки месторождения «не соответствует ожиданиям властей».
Блумберг подчеркивает, что Имурарен — одно из крупнейших в мире месторождений урана, запасы которого оцениваются в 200 тысяч тонн. Компания Orano получила разрешение на добычу в 2009 году.
После закрытия рудника Коминак в 2021 году Orano управляет только одним урановым месторождением в Нигере — Сомаир (Somaïr) в регионе Арлит на севере страны.
В сентябре сообщалось, что работы по техническому обслуживанию на дочерней компании Orano Somaïr в Нигере, запланированные на начало 2024 года, перенесены из-за истощения запасов химической продукции.
В конце июля военные Нигера в выступлении по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота «Национального совета по защите отечества». Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот.
Республика Нигер, бывшая французская колония, оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.