Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за санкций США

Важно дождаться официального разъяснения от Euroclear о том, что на практике означает формулировка о приостановке обслуживания активов, прямо или косвенно имеющих отношение к НРД, добавила Хандошко. Информация в письме — пока только сообщение. «По состоянию на сегодня единственный вариант — это ждать. Тем, кто находится в процессе подачи лицензий, я рекомендую продолжать этим заниматься — лучше подать, чем нет. Но ближайшую неделю-две все (депозитарии, регуляторы) будут заниматься подготовкой комментариев, как они трактуют эти санкции», — сказала Хандошко. С тем, что следует дождаться официальных разъяснений, которые, вероятно, поступят в ближайшие дни, согласен и Гландин.