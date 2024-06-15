Что будет с курсом доллара: прогнозы экспертов в новой системе координат

Сложности с проведением трансграничных платежей сохраняются, напоминает Пырьева, а в отношении расчетов за импорт они более ярко выражены. В результате объем импорта остается достаточно ограниченным, хотя и темпы роста экспорта замедляются на фоне снижения цен на нефть. «Поскольку из-за проблем с проведением трансграничных платежей фактически деньги за экспорт поступают в Россию с отсрочкой до двух месяцев, мы до сих пор получаем более высокие доходы за проданную в апреле нефть по ценам вблизи $80 за баррель Urals, это отражается в поступающих данных по платежному балансу», — объясняет эксперт.