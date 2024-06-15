Что будет с курсом доллара: прогнозы экспертов в новой системе координат

США 12 июня ввели блокирующие санкции против Московской биржи и входящего в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ). Попадание компаний в SDN-лист фактически означает изоляцию от долларовой системы, поэтому биржевые валютные торги долларом и евро в России прекратились. Тем не менее эти валюты продолжили торговаться на внебиржевом рынке, как и обещал Банк России. А россияне и компании по-прежнему могут покупать и продавать валюту через российские банки. Все средства в этих валютах на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными.
13 июня — в первый день после введения санкций против Мосбиржи — объем внебиржевых торгов долларом с расчетом «завтра» составил ₽189,17 млрд в рублевом эквиваленте, следует из данных ЦБ. Это стало максимальным значением с августа 2023 года. Объем торгов евро на внебиржевых торгах составил ₽62,78 млрд.
Официальные курсы этих валют к рублю, которые раньше определялись на основе биржевых торгов, теперь ЦБ начал устанавливать по новой методике, впервые они были определены таким образом в четверг. На выходные и понедельник курс доллара установлен на уровне ₽89,0658, курс евро — ₽95,1514, курс юаня — ₽12,1629. На основе нового ориентира для рынка по курсу доллара «РБК Инвестиции» попросили экспертов спрогнозировать его динамику в ближайшем будущем, а также ответить на вопрос, стоит ли покупать иностранную валюты в текущих условиях.
Как рассчитывается теперь курс доллара и евро
После прекращения биржевых торгов долларом и евро на Мосбирже Центробанк сообщил, что для определения курсов валют будет использовать банковскую отчетность по заключенным валютным сделкам и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.
Согласно информации на сайте регулятора, для расчета официальных курсов доллара и евро ЦБ использовал резервный подход, предусмотренный указанием № 6290-У от 3 октября 2022 года. Официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю были установлены в конце этой недели на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.
Регулятор также подчеркнул, что курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета. Биржевой курс юань/рубль станет ориентиром для участников рынка.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отмечает, что все технологии работы внебиржевого рынка в России уже отлажены, однако биржевой рынок торговли валютой был удобнее своей прозрачностью, минимальными издержками, низким спредом между ценой продажи и ценой покупки. «Теперь рынок торговли “токсичными” валютами станет менее прозрачным, возрастет роль банков на нем, возрастут издержки, вырастет спред между покупкой и продажей валюты», — замечает эксперт.
Что будет с курсом доллара после введения санкций
Опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики не ожидают существенного влияния новых санкций на курс доллара и евро. Аналитик финансовой группы «Финам» Александр Потавин считает, что на курс рубля сейчас преимущественно влияют сальдо торгового баланса, операции ЦБ и Минфина на валютном рынке, а также репатриация валютной выручки экспортерами. Все эти показатели работают вне зависимости от того, торгуется ли рубль на биржевом или внебиржевом рынке. По прогнозу эксперта, курс доллара в ближайшее время будет находиться в диапазоне ₽88,5−90, а курс евро — ₽95−97.
Потавин не исключает, что после введения санкций против Мосбиржи какое-то время уйдет на перенос биржевой активности торгов валютой на внебиржевой рынок. «В этот период активность покупателей валюты у банков из числа импортеров будет относительно невысокой. Пока идет перестройка механизма валютных торгов курс рубля может показать высокую нестабильность к валютам развивающихся стран», — объясняет он.
Аналитик «Цифра брокера» Наталия Пырьева отмечает, что если опираться на динамику фьючерсных контрактов на валютные пары с долларом США и евро, то обстановка на валютном рынке уже стабилизировалась. Эксперт считает, что дальнейшее направление валютного курса будет зависеть от показателей платежного баланса. «Последняя оценка регулятора за май 2024 года подтверждает устойчивость профицита счета текущих операций, что является следствием укрепления рубля за последний месяц. Положительное сальдо счета текущих операций в мае составило $5,1 млрд, при этом оценка за апрель была пересмотрена в сторону повышения — с $6,6 млрд в предыдущей версии публикации до $7,1 млрд», — приводит показатели Пырьева.
В январе — мае 2024 года профицит счета текущих операций увеличился до $38,1 млрд с $21,0 млрд за соответствующий период 2023 года. Как отмечает ЦБ, это произошло в результате как расширения профицита торгового баланса ($56,0 млрд), так и уменьшения дефицитов других статей счета текущих операций.
Сложности с проведением трансграничных платежей сохраняются, напоминает Пырьева, а в отношении расчетов за импорт они более ярко выражены. В результате объем импорта остается достаточно ограниченным, хотя и темпы роста экспорта замедляются на фоне снижения цен на нефть. «Поскольку из-за проблем с проведением трансграничных платежей фактически деньги за экспорт поступают в Россию с отсрочкой до двух месяцев, мы до сих пор получаем более высокие доходы за проданную в апреле нефть по ценам вблизи $80 за баррель Urals, это отражается в поступающих данных по платежному балансу», — объясняет эксперт.
В начале июня цена нефти Brent скорректировались уже ближе к $75 за баррель, поэтому оценка профицита во внешней торговле за июнь может быть хуже, чем в апреле-мае, не исключает Пырьева. «Это, в свою очередь, негатив для национальной валюты, поэтому мы считаем, что шансы на дальнейшее укрепление ограничены», — обращает внимание она.
Предпосылок для существенного ослабления, по ее мнению, тоже не наблюдается. Жесткая денежно-кредитная политика поддерживает курс рубля стабильным, и в ближайшей перспективе национальная валюта продолжит торговаться вблизи нижней границы диапазона ₽87−94 за доллар, а в паре с евро консолидация будет в диапазоне ₽95−100, говорит аналитик «Цифра брокера».
Курс рубля сейчас сохраняет шанс для обновления максимумов начала 2024 года (15 января доллар снижался до ₽87,37) и какое-то время сможет удерживать занятые позиции, допускает начальник отдела банков и денежного рынка инвестиционной компании «Велес Капитал» Юрий Кравченко. Однако к концу лета эксперт ожидает постепенного возвращения пары на уровни ₽90−92, а к концу года, как минимум, на уровень ₽95. Курс евро в ближайшее время также может ослабнуть, однако до конца года европейская валюта может укрепиться до уровня ₽100 и выше, добавляет эксперт.
Прогноз курса доллара на июль 2024 года
На курс рубля в июле будут влиять цены на нефть. Их недавнее снижение может сократить приток экспортной выручки в летние месяцы по сравнению с весенними, отмечает Кравченко. «В то же время сложности с оплатой импорта, вероятно, сохранятся, что будет ограничивать потери рубля», — добавляет он. В июле доллар будет торговаться в диапазоне ₽89−91, евро — ₽95−97, прогнозирует эксперт.
Потавин из «Финама» добавляет, что начиная с июля, ЦБ ожидаемо сократит продажу валюты для зеркалирования инвестиций из Фонда национального благосостояния (ФНБ). «Учитывая, что сокращение предложения валюты может совпасть с сезонным ростом спроса на нее в преддверии осени, курс рубля будет ослабевать», — отмечает он.
В июле, по оценке Потавина, доллар будет торговаться в диапазоне ₽89−91, евро — ₽95−97. Ближе к концу года эксперт прогнозирует более значительное ослабление рубля.
Васильев из Совкомбанка в базовом сценарии ожидает, что национальная валюта в июле останется в диапазоне ₽87−93 за доллар, ₽93−99 за евро и ₽11,7−12,6 за юань.
По мнению эксперта, в пользу рубля в июле будут выступать обязательная продажа валютной выручки экспортерами, высокие нефтяные цены и профицит текущего счета платежного баланса. Среди прочих факторов Васильев выделяет снижение импорта из-за проблем с платежами с дружественными странами вследствие западных санкций, а также продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций.
Среди негативных факторов для рубля эксперт называет сезонно возрастающий с мая спрос на валюту, в том числе для зарубежного туризма, возросшие геополитические и санкционные риски. На национальную валюту в июле также будут влиять отток капитала, спрос на валюту для выкупа долей российских компаний у иностранных собственников, а также повышенные бюджетные расходы, которые, в том числе, идут на закупку импорта.
Стоит ли покупать доллары и евро сейчас
Покупать валюту сейчас имеет смысл, если она потребуется «физически» — например, для отпуска или зарубежной поездки, считает Кравченко из «Велес Капитала». По мнению эксперта, покупку валюты также можно рассмотреть в качестве страховки от обесценения рубля. «В этом случае покупать доллары и евро можно как в наличной форме, так и безналично — на счет в банке. Однако в случае наличной покупки на долгий срок следует помнить о рисках хранения денежных средств», — добавляет он.
При безналичной покупке валюты на банковский счет, снять средства потом будет возможно только в рублях. Во всех иных случаях, покупки долларов и евро населением с целью спекулятивного заработка будут сопровождаться повышенными рисками, подчеркивает Кравченко.
Потавин из «Финама» полагает, что покупка долларов и евро оправдывает себя на долгосрочную перспективу в ситуации укрепления курса рубля. «После того, как волнения населения и бизнеса после нового пакета санкций против Мосбиржи немного снизятся, и курс продажи наличных долларов и евро упадет, имеет смысл купить валюту тем, кто собирается этим летом отдохнуть за рубежом», — советует он.
Эксперт подчеркивает, что не стоит ожидать коллапса на валютном рынке, однако нужно быть готовым к появлению проблем в экономике в среднесрочной перспективе, а значит и более слабому курсу российской валюты.
Васильев считает, что сейчас условия покупки и продажи валюты временно ухудшились, особенно это касается наличных долларов и евро. Однако, по мнению эксперта, такая ситуация временная. «Если есть возможность подождать неделю или две недели с покупкой или продажей валюты, то лучше это сделать», — резюмирует эксперт.