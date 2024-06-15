Будь по-своему: россиян вербуют для вывода денег в чатах дома и школы

Как мошенники используют россиян для вывода украденных денег
Мошенники изменили тактику вербовки дропов — людей, с помощью счетов которых они выводят украденные средства. Сейчас их активно набирают в переписке школьных групп, садовых товариществ, жильцов одного дома, заявили «Известиям» в компании RTM Group, которая специализируется на кибербезопасности.
— Всем заинтересованным предлагают оформить на себя сим-карты и банковские счета и передать «в управление». «Гонорар» может составлять от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, если человек предоставит данные от готового аккаунта — банковского счета, дебетовой или сим-карты, — пояснили в RTM Group.
По информации компании, число оформленных таким образом аккаунтов для вывода денег превышает несколько тысяч. Часть из них удалось заблокировать благодаря оперативным действиям родственников жертв, отметили в RTM Group.
До этого более распространенной была другая схема: дропов приглашали для сотрудничества через объявления типа «регулярный заработок, без опыта, без оформления», отметили в компании. В частности, в такую деятельность активно втягивали подростков, говорил в интервью «Известиям» зампред ЦБ Герман Зубарев.
— Мошенники распространяют в соцсетях рекламу: якобы под видом банков, которым нужно выполнить «план по продажам», предлагают людям оформить любую карту и передать ее неким лицам за вознаграждение, например за 3 тыс. рублей. Затем включается сетевой маркетинг: подросткам предлагают еще 2 тыс. рублей, если они приведут друга с картой, — пояснил он.
Теперь же мошенники стали обращаться к потенциальным дропам в привычных чатах «для своих», где все доверяют друг другу, пояснил директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский.
В ЦБ и крупнейших банках «Известиям» подтвердили: в основном злоумышленники вербуют людей, которые оформляют на себя карты для вывода украденных денег, в интернете — через соцсети, мессенджеры, по электронной почте, в том числе и через «домашние» чаты, подчеркнули в ВТБ, Газпромбанке и МТС Банке.
Получать на свою карточку деньги для совсем незнакомых людей никто не будет, поэтому злоумышленники все чаще ищут людей в чатах сообществ, где «все свои», согласилась и коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова. Среди них — школьные диалоги, переписки членов садового товарищества или жильцов дома в WhatsApp (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) и Telegram.
— Чем уже сообщество, тем скорее кто-то добрый и наивный согласится помочь соседу или папе одноклассника сына, у которого банк якобы внезапно заблокировал счета, и получить для него на свою карту зарплату или иное вознаграждение, — привела пример Дарья Верестникова.
Что грозит за передачу банковской карты третьим лицам
Отдельной статьи, устанавливающей ответственность за использование банковской карты в незаконных целях, в УК не предусмотрено, заявила адвокат КА Pen & Paper Алена Гришкова. Однако, по ее словам, это не исключает привлечение человека к уголовной ответственности за участие в преступных мошеннических схемах в качестве пособника.
Если следственные органы установят и докажут, что преступления совершались в составе организованной группы, действия дропа могут квалифицировать по ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), подчеркнула эксперт. Наказание по ней — до 20 лет лишения свободы и до 5 млн рублей штрафа.
— Таких людей достаточно часто привлекают к уголовной ответственности, так как для полицейских их установить не составляет труда в отличие от организаторов преступления. Учитывая, что с помощью дропов совершаются тяжкие преступления, им назначается, как правило, наказание в виде лишения свободы, — рассказала Алена Гришкова.
Если человек не знал, что карта используется в противоправных целях, это должно исключить ответственность по УК, ведь у него не было злого умысла, добавила адвокат. Однако об осведомленности может свидетельствовать переписка с организаторами схем, количество преступлений, а также наличие денежного вознаграждения.
Кроме того, с человека на основании ГК РФ в судебном порядке могут взыскать всю похищенную сумму, сообщили в Банке России. Также с 25 июля 2024-го банки ужесточат ограничения для счетов, которые оказались замешаны в мошеннической деятельности.
— С этого момента банки будут обязаны ограничивать использование электронных средств платежа дропам, если информация о совершенных противоправных действиях поступила в базу данных Банка России от МВД. Таким образом, люди не смогут использовать каналы дистанционного банковского обслуживания для вывода и обналичивания похищенных денег, — пояснили в ЦБ.
Помимо этого, если счет гражданина использовался в противоправных целях, сам человек попадает в черные списки банков: в будущем ему могут не одобрить кредит или ипотеку, добавили в ВТБ. Наконец, люди не задумываются о том, что сами могут стать жертвой мошенников: получив данные от их личных кабинетов, злоумышленники сумеют оформить на них кредиты и оставить в должниках, добавили в финансовой организации.
По данным «Сбера», за последний год число дропов в России выросло вдвое — до 2 млн человек, говорил в июне в интервью «Известиям» зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов. По его словам, России нужно следовать опыту Белоруссии в борьбе с такими преступлениями.
— Там введена уголовная ответственность за передачу банковских карт и доступа к интернет-банку для их использования в противоправных целях. За передачу карт третьим лицам грозит до 10 лет тюрьмы. Поэтому «Сбер» поддерживает инициативу МВД по запрету использования чужих банковских карт и передачу своих третьим лицам, — подчеркнул Станислав Кузнецов.
Он резюмировал: наказание должно быть самым жестким — аналогичным установленным в Белоруссии 10 годам.