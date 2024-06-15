Будь по-своему: россиян вербуют для вывода денег в чатах дома и школы

Мошенники стали вербовать россиян в групповых чатах для своих — в переписке школьных групп, садовых товариществ, жильцов одного подъезда. Их убеждают оформить банковские карты и передать реквизиты, затем счета используются для «заметания следов» и вывода украденных средств. Об этом «Известиям» рассказали безопасники из RTM Group, информацию подтвердили в крупных банках. До этого так называемых дропов привлекали, обещая заработок в интернете, однако доверия в переписках со знакомыми людьми больше. В итоге люди становятся соучастниками преступления. Что за это грозит — в материале «Известий».