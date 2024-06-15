Аналитик объяснил, чем хорош «ненастоящий» курс доллара

Без валютных курсов Россия не останется — работа будет продолжена с использованием механизмов курсообразования через внебиржевой рынок и данные банков. Спрос на валюту пока завышен, но в течение недели ситуация стабилизируется. Доллар демонстрирует консолидацию в «боковике» около 90 рублей за доллар после падения до 86. Рубль поддерживает дорожающая нефть.