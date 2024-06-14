В угольные шахты ДНР и ЛНР инвестируют более ₽65 млрд

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО создано в июле 2020 года в Ростове-на-Дону. На 4 апреля 2024 года на 100% принадлежит Николаю Казакову, который также возглавляет донецкое ООО «Альянс промышленников» (принадлежит ему же). В 2020—2023 годах долями в компании владели Виталий Донченко и Александр Маслюк. Издание «Интерфакс-Украина» писало, что в отношении Донченко и Маслюка в начале 2021 года были введены украинские санкции. В 2022 году «Торговый дом “Донские угли” получил 204 млн руб. прибыли при выручке 9,7 млрд руб. В 2023 году выручка предприятия резко упала до 1,2 млрд руб., компания получила убыток на 57,2 млн руб. В “Торговом доме “Донские угли” работают 5,7 тыс. человек, после получения новых шахт в управление их число должно вырасти до 11,5 тыс. человек.