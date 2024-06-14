Украина вывозит зерно за рубеж рекордными темпами

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Украина вывозит зерно на зарубежные рынки рекордными темпами: в феврале-мае экспорт значительно превышает 5 миллионов тонн — такого не наблюдалось ни разу за последние как минимум шесть лет, следует из расчетов РИА Новости по данным украинской таможни и минсельхоза. Независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов связал это с растущими негативными настроениями среди украинских аграриев на фоне ухудшающейся ситуации в стране.