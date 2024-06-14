Украина вывозит зерно за рубеж рекордными темпами

Так, украинские компании с февраля по май вывезли 22,2 миллиона тонн кукурузы, пшеницы и ячменя, или в среднем по 5,56 миллиона тонн в месяц.
При этом в аналогичные периоды прошлых лет таких темпов вывоза не было: в среднем в эти месяцы в предыдущие шесть лет из страны экспортировалось 14,7 миллиона тонн зерна. Если брать период до начала спецоперации, то показатель составит 15,7 миллиона тонн.
Согласно данным таможни, за первые четыре месяца главным покупателем украинского зерна была Испания — на нее приходится почти 30% всей пшеницы и 20% кукурузы. При этом в прошлом году основными импортерами этого зерна были Китай (кукуруза) и Турция (пшеница).
Такая скорость вывоза связана с двумя факторами — наступлением российской армии и растущими негативными настроениями среди украинских аграриев, считает независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов.
«Аграрии стремятся любой ценой продать зерно за границу, чтобы получить за него валюту, а не фантики в виде гривны. Соответственно, они задействуют автомобильный и железнодорожный транспорт и корабли через оставшиеся в распоряжении Украины порты, пока их функционирование не парализовано ударами наших ракет», — говорит он.