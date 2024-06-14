Россиянам объяснили, как покупать доллары и евро в новых условиях

Он напомнил, что в четверг формирующих курс биржевых торгов долларом и евро не было, но приобрести валюту было возможно. В перспективе валютные курсы будут определяться по данным отчетности банков и цифровых платформ внебиржевых торгов.
«То есть, по сути, вопрос определения курса доллара отдается на откуп банкам», — поясняет Кузнецов. При этом Банк России вынужден будет держать руку на пульсе и своевременно контролировать курсы, чтобы не допустить необоснованных скачков. Фактически курсообразование перейдет на ручное управление.
Однако кидаться в обменники и в панике скупать доллары по 120 и даже 200 рублей не стоит. Для финансовых операций важен трезвый расчет, а такой расчет пока невозможен из-за отсутствия вводных. Поэтому следует внимательно понаблюдать за ситуацией, и лишь затем принимать решение, советует Кузнецов.