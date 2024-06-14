Россиянам объяснили, как покупать доллары и евро в новых условиях

Однако кидаться в обменники и в панике скупать доллары по 120 и даже 200 рублей не стоит. Для финансовых операций важен трезвый расчет, а такой расчет пока невозможен из-за отсутствия вводных. Поэтому следует внимательно понаблюдать за ситуацией, и лишь затем принимать решение, советует Кузнецов.