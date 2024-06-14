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Россиянам объяснили, как покупать доллары и евро в новых условиях

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Покупка долларов и евро после введения США санкций против Мосбиржи, НКЦ и НКД по-прежнему будет возможна, однако кто и как станет формировать курс, можно лишь догадываться, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

Источник: Reuters

Он напомнил, что в четверг формирующих курс биржевых торгов долларом и евро не было, но приобрести валюту было возможно. В перспективе валютные курсы будут определяться по данным отчетности банков и цифровых платформ внебиржевых торгов.

«То есть, по сути, вопрос определения курса доллара отдается на откуп банкам», — поясняет Кузнецов. При этом Банк России вынужден будет держать руку на пульсе и своевременно контролировать курсы, чтобы не допустить необоснованных скачков. Фактически курсообразование перейдет на ручное управление.

Однако кидаться в обменники и в панике скупать доллары по 120 и даже 200 рублей не стоит. Для финансовых операций важен трезвый расчет, а такой расчет пока невозможен из-за отсутствия вводных. Поэтому следует внимательно понаблюдать за ситуацией, и лишь затем принимать решение, советует Кузнецов.