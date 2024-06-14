Росбанк рассмотрит продажу ипотечных кредитов из-за сделки с Т-банком

На рынке может быть интерес к ипотечному портфелю Росбанка, полагает Беликов: «Чем больше проходит времени, тем больше может быть рыночный спрос на такие сделки. Это связано с тем, что банкам будет все сложнее утилизировать избыточную ликвидность с учетом ожидаемого сокращения спроса со стороны розничных заемщиков, особенно платежеспособного (на фоне сворачивания части программ льготной ипотеки и высоких рыночных ставок. — РБК)», — поясняет аналитик. Продажу такого большого портфеля «в рынок» аналитик называет «малореалистичным сценарием», но допускает реализацию какой-то части ипотечных ссуд, находящихся на балансе Росбанка.