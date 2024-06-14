«Ренессанс брокер» рассматривает возможность получения иностранного рейтинга

Количество активных клиентов на брокерском обслуживании на конец 2023 года составило 135, на депозитарном обслуживании — 160. По данным отчетности по ОСБУ, на конец 2023 года размер активов «Ренессанс брокера» составил 85,1 млрд рублей, капитала — 18,2 млрд рублей. Чистая прибыль — 2,9 млрд рублей. Рентабельность капитала по чистой прибыли за 2023 год составила 17,2%, рентабельность активов — 5,9%, годом ранее показатели составили 22,7% и 8,1% соответственно.