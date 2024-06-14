«Ренессанс брокер» рассматривает возможность получения иностранного рейтинга

«Ренессанс брокер» в долгосрочной перспективе рассматривает получение рейтинга иностранных рейтинговых агентств, в частности, в рамках выхода на китайский рынок, заявили Frank Media в пресс-службе брокера.
Накануне брокер получил рейтинг от российского агентства «Эксперт РА». Рейтинговое агентство присвоило рейтинг кредитоспособности на уровне ruAA-. Прогноз по рейтингу — стабильный. Агентство отметило, что активы компании характеризуются высоким качеством и диверсификацией. Показатели ликвидности также позитивно оцениваются агентством.
Получение рейтинга в других российских агентствах на текущий момент не планируется. «Обычно с несколькими рейтинговыми агентствами работают компании с серьезными долговыми обязательствами, что не является нашим случаем», — отметили в брокере.
«Ренессанс Брокер» имеет лицензии на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, а также осуществляет инвестиционное консультирование. Брокер специализируется на обслуживании институциональных инвесторов, а также состоятельных частных клиентов.
Количество активных клиентов на брокерском обслуживании на конец 2023 года составило 135, на депозитарном обслуживании — 160. По данным отчетности по ОСБУ, на конец 2023 года размер активов «Ренессанс брокера» составил 85,1 млрд рублей, капитала — 18,2 млрд рублей. Чистая прибыль — 2,9 млрд рублей. Рентабельность капитала по чистой прибыли за 2023 год составила 17,2%, рентабельность активов — 5,9%, годом ранее показатели составили 22,7% и 8,1% соответственно.
Сейчас рейтинги китайских рейтинговых агентств уже имеют «Ингосстрах» (агентство Dagong Global Credit Rating присвоило страховщику кредитный рейтинг BBB+), Альфа-банк (China Lianhe Credit Rating присвоило банку кредитный рейтинг AA- со стабильным прогнозом), РЖД (China Chengxin International (CCXI) присвоило компании кредитный рейтинг со стабильными прогнозами «AAA» по локальной шкале и «BBB+g» по международной шкале) и некоторые другие компании.