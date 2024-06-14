Мосбиржа назвала дату возобновления торгов бумагами «Мать и дитя»

Мосбиржа с 17 июня начнет торги акциями компании «МД Медикал Груп» (MDMG), которая управляет сетью медицинских центров «Мать и дитя», сообщила торговая площадка. Такое решение было принято в связи с завершением конвертации ценных бумаг после редомициляции компании.
В «МД Медикал Груп» указали, что с учетом недавнего решения совета директоров о выплате промежуточных дивидендов в размере ₽141 на одну обыкновенную акцию акции МКПАО на момент открытия торгов будут обеспечивать дивидендную доходность 13,2%. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 20 июня. Последний день для покупки акций с целью получения дивидендов — 19 июня включительно.
На внеочередном собрании в августе 2023 года акционеры MD Medical одобрили редомициляцию с Кипра в специальный административный район (САР) острова Октябрьский в Калининградской области. В апреле компания сообщила, что получила согласие регулятора Кипра на переезд в Россию.
Мосбиржа с 22 мая 2024 года остановила торги расписками владельца сети «Мать и дитя» в режиме Т+1. В конце мая компания сообщила, что перерегистрировалась в российскую юрисдикцию. После редомициляции ГДР MD Medical на Мосбирже были конвертированы в акции МКПАО «МД Медикал Груп».
«Мать и дитя» — одна из крупнейших компаний на российском рынке частных медицинских услуг. Компания объединяет 55 современных медицинских учреждений, в том числе 11 многопрофильных госпиталей и 44 амбулаторных клиник с присутствием на территории 27 регионов Российской Федерации. В 2023 году выручка MD Medical составила ₽27,6 млрд, EBITDA — ₽9,2 млрд.
В начале июня «МД Медикал Груп» сообщила, что благодаря окончанию процесса регистрации в России у компании появилась возможность выплатить дивиденды, которые станут рекордными за всю историю группы. Совет директоров компании на заседании 7 июня принял решение выплатить дивиденды по результатам трех месяцев 2024 года по обыкновенным акциям МКПАО «МД Медикал Груп» в размере ₽141 на акцию, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. В общей сложности компания выплатит акционерам около ₽10,6 млрд. Выплаты дивидендов будут произведены в первой половине июля.