Мосбиржа назвала дату возобновления торгов бумагами «Мать и дитя»

В начале июня «МД Медикал Груп» сообщила, что благодаря окончанию процесса регистрации в России у компании появилась возможность выплатить дивиденды, которые станут рекордными за всю историю группы. Совет директоров компании на заседании 7 июня принял решение выплатить дивиденды по результатам трех месяцев 2024 года по обыкновенным акциям МКПАО «МД Медикал Груп» в размере ₽141 на акцию, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. В общей сложности компания выплатит акционерам около ₽10,6 млрд. Выплаты дивидендов будут произведены в первой половине июля.