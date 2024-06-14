Локальный дефицит юаней, вызванный санкциями, продлился меньше дня

Ставка RUSFAR CNY (индикатор стоимости привлечения и размещения ликвидности в китайских юанях на российском рынке сроком на 1 неделю — FM) в пятницу 14 июня упала с 27% до 6%, свидетельствуют данные Московской биржи. Ранее 13 июня она резко выросла до 27% из-за санкций против биржи и ее «дочек», введенных накануне. Этот уровень стал рекордным за всю историю биржевых наблюдений и свидетельствовал об остром локальном дефиците юаней на денежном рынке. Например, в феврале, когда усложнилась ситуация с платежами в китайские банки и на денежном рынке возник дефицит юаней, RUSFAR CNY был на уровне 14%.