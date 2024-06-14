G7 пригрозят Ирану санкциями за помощь России

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Страны G7, поставляющие оружие киевскому режиму, в итоговом документе саммита пригрозят Ирану санкциями за помощь России, передают западные СМИ со ссылкой на проект итогового заявления, при этом и Москва, и Тегеран уже неоднократно опровергали заявления о поставках вооружений.
Встреча лидеров «Большой семерки» проходит
«Мы призываем Иран прекратить помогать России… на Украине и не передавать баллистические ракеты и связанные с ними технологии, поскольку это привело бы к существенной физической эскалации и прямой угрозе европейской безопасности», — говорится в тексте документа, оказавшегося в распоряжении агентства Рейтер.
Согласно сообщению агентства, страны G7 также заявили о своей готовности ввести дополнительные санкции или принятии других мер в отношении Ирана.
В конце февраля западные СМИ уже бездоказательно заявляли о якобы передаче Ираном России около 400 баллистических ракет с начала января. Постпред Ирана при ООН в Нью-Йорке Амир Саид Ирвани отверг эти обвинения. МИД Ирана в свою очередь заявлял, что утверждения стран Запада о якобы применении Россией иранского вооружения в украинском кризисе необоснованны, Иран решительно осуждает их.
Посол РФ в Иране Алексей Дедов в интервью РИА Новости подчеркивал, что заявления западных стран о поддержке властями Ирана России на украинском фронте не соответствуют действительности.