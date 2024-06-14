ЦБ установил курсы доллара и евро на 15−17 июня без биржевых торгов

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на
На 14 июня Центробанком были установлены следующие курсы валют: официальный курс доллара США ₽88,208, евро — ₽94,8324, юаня — ₽12,0408. Таким образом, курс доллара вырастет на 85,78 коп., евро — на 31,9 коп., а юаня — на 12,21 коп.
Для расчета официальных курсов доллара и евро ЦБ теперь использует данные отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день. Ранее Банк России устанавливал официальные курсы доллара США, евро и юаня по отношению к рублю на основе данных Мосбиржи о средневзвешенных курсах этих валют к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск.
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