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ЦБ установил курсы доллара и евро на 15−17 июня без биржевых торгов

Теперь ЦБ для расчета официальных курсов доллара и евро ориентируется не на биржевые торги валютами, а на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Источник: life.ru

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 15—17 июня на уровне ₽89,0658, евро — ₽95,1514, юаня — ₽12,1629 Об этом сообщается на сайте регулятора.

На 14 июня Центробанком были установлены следующие курсы валют: официальный курс доллара США ₽88,208, евро — ₽94,8324, юаня — ₽12,0408. Таким образом, курс доллара вырастет на 85,78 коп., евро — на 31,9 коп., а юаня — на 12,21 коп.

Для расчета официальных курсов доллара и евро ЦБ теперь использует данные отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день. Ранее Банк России устанавливал официальные курсы доллара США, евро и юаня по отношению к рублю на основе данных Мосбиржи о средневзвешенных курсах этих валют к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск.

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