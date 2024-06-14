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ЦБ 13 июня продал рекордный объем юаней по валютному свопу

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Банк России 13 июня продал в рамках валютного свопа 14,234 миллиарда юаней на 174,24 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей за всю историю, следует из материалов ЦБ.

Источник: © РИА Новости

Предыдущий рекордный объем юаней в рамках этого инструмента с момента его запуска был продан 29 декабря — 13,751 миллиарда на 173,562 миллиарда рублей.

Банк России с 19 января прошлого года запустил сделки своп — продажи юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и по второй части — на следующий рабочий день.

Ежедневный максимальный лимит для этого инструмента установлен в размере 10 миллиардов юаней. Но при необходимости Банк России может его корректировать.

Свопы проходят на организованных торгах Московской биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням.