ЦБ 13 июня продал рекордный объем юаней по валютному свопу

Предыдущий рекордный объем юаней в рамках этого инструмента с момента его запуска был продан 29 декабря — 13,751 миллиарда на 173,562 миллиарда рублей.
Банк России с 19 января прошлого года запустил сделки своп — продажи юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и по второй части — на следующий рабочий день.
Ежедневный максимальный лимит для этого инструмента установлен в размере 10 миллиардов юаней. Но при необходимости Банк России может его корректировать.
Свопы проходят на организованных торгах Московской биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням.