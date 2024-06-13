Жилища с условием: выдачи льготной ипотеки подскочили в мае

Объемы выдачи льготной ипотеки в мае выросли на 17%, до 412 млрд рублей. Темпы кредитования ускорились более чем вдвое по сравнению с предыдущим месяцем, выяснили «Известия». Банки сообщают о значительном спросе на госпрограммы. Участники рынка стремятся выдать больше кредитов наиболее надежным заемщикам перед окончанием действия ипотеки на новостройки под 8% с 1 июля — после этой даты спрос на жилье в РФ заметно сократится в условиях высоких ставок. О том, как эта ситуация повлияет на стоимость жилья в России, — в материале «Известий».