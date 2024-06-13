Во весь карьер: как выйти на работу после длительного перерыва

Жизнь без трудовой дисциплины, авралов и сурового взгляда начальника представляется многим идеальной, но в большинстве случаев не может длиться бесконечно. У молодых мам заканчивается декретный отпуск, фрилансерам становится невмоготу работать без социальных «плюшек». Так или иначе, встает вопрос о выходе на работу. Как поверить в себя и правильно оценить свой потенциал, если много лет не показывался в офисе или на производстве, — в материале «Известий».