В бюджете США нашли спорные расходы на 22,7 миллиарда долларов

Внимание общественников привлекли расходы в штатах Аляска, Мэн, Гавайи и на территории Северных Марианских островов, одной из крупнейших сумм было выделение 1,75 миллиона долларов на «улучшение безопасности общественных площадей» в музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке, говорится в публикации.