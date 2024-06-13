В бюджете США нашли спорные расходы на 22,7 миллиарда долларов

Как говорится в ежегодном отчете, в правительственных расходах есть пункты, которые предусматривают выделение ассигнований на определенные цели, но в обход установленных бюджетных процедур.
В 2024 году общественники нашли более 8,2 тысячи таких пунктов на 22,7 миллиарда долларов, говорится в отчете.
«Сумма в 22,7 миллиарда долларов является пятой во величине с момента выхода первого отчета в 1991 году», — говорится в публикации.
С 1991 года таких трат общественники насчитали на сумму в 460 миллиардов долларов, говорится в отчете.
Внимание общественников привлекли расходы в штатах Аляска, Мэн, Гавайи и на территории Северных Марианских островов, одной из крупнейших сумм было выделение 1,75 миллиона долларов на «улучшение безопасности общественных площадей» в музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке, говорится в публикации.