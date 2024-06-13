Темпы роста выдач льготной ипотеки в мае ускорились вдвое

Крупные банки подтвердили «Известиям» рост льготного кредитования. «Сбер» в мае выдал льготных кредитов на более чем 218 млрд рублей, свыше половины от всех выдач в России. Это на 60% больше результата апреля, отметили в пресс-службе кредитной организации. Банк «ДОМ.РФ» увеличил выдачи субсидируемых жилищных кредитов на 20%, сообщил вице-президент организации Кирилл Варенцов. В ВТБ и «Абсолют банке» результаты мая были схожи с апрельскими. Это также отходит от традиционной динамики, так как из-за майских праздников объемы кредитования обычно снижаются, отметил Виталий Костюкевич, директор департамента розничного бизнеса «Абсолют банка».