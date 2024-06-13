Темпы роста выдач льготной ипотеки в мае ускорились вдвое

Банки в мае выдали 77 тысяч льготных ипотечных кредитов на 413 млрд рублей, следует из оперативного мониторинга ДОМ.PФ. Это превышает результаты аналогичного периода 2023 года на 22% и 35% соответственно.
С апреля 2024 года количество ипотечных кредитов по льготным условиям выросло на 16%, а их объем на 17%. При этом темпы роста кредитования по госпрограммам ускорились более чем вдвое. В апреле показатель вырос только на 7% по сравнению с мартом.
По итогам пяти месяцев 2024 года, доля льготной ипотеки в суммарном числе жилищных кредитов превысила половину и составила 51% (+13 п.п. к 5 месяцам 2023 года). В общем объеме на льготные программы приходится 72% ссуд (+21 п.п.).
Как отмечает ДОМ.PФ, в мае показатели выросли по всем льготным ипотечным программам. В частности, банки выдали на 11% больше субсидируемых кредитов на новостройки, чем том же месяце прошлого года.
Крупные банки подтвердили «Известиям» рост льготного кредитования. «Сбер» в мае выдал льготных кредитов на более чем 218 млрд рублей, свыше половины от всех выдач в России. Это на 60% больше результата апреля, отметили в пресс-службе кредитной организации. Банк «ДОМ.РФ» увеличил выдачи субсидируемых жилищных кредитов на 20%, сообщил вице-президент организации Кирилл Варенцов. В ВТБ и «Абсолют банке» результаты мая были схожи с апрельскими. Это также отходит от традиционной динамики, так как из-за майских праздников объемы кредитования обычно снижаются, отметил Виталий Костюкевич, директор департамента розничного бизнеса «Абсолют банка».
«Многие заемщики пытаются “запрыгнуть в последний вагон”, то есть взять льготную ипотеку, пока ее еще не отменили», — отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Льготная программа на новостройки под 8% действует до 1 июля 2024, и ее не планируют продлевать.
При этом банки уже потратили 95% всего лимита средств на выдачу льготных кредитов на новостройки — из 6,19 трлн рублей использовано 5,89 трлн рублей, пишет издание со ссылкой на ДОМ.РФ. В организации уверены, что к завершению программы банки исчерпают лимиты: сейчас у них осталось около 300 млрд рублей.