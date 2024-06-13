ТЦ «Черемушки» изъяли у экс-владельца «Югры» в пользу государства

Хотин стал основным владельцем банка «Югра» в 2012 году. До этого он приобретал производственные помещения, которые перестраивал под бизнес-центры и сдавал в аренду, а также нефтяные активы. В 2016 году он вошел в топ-100 богатейших бизнесменов России по версии Forbes с капиталом $900 млн. По состоянию на 2021 год Хотин был одним из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в стране — ему принадлежало свыше 1,2 млн кв. м площадей, в том числе гостиница Four Seasons на Охотном Ряду.