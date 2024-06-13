ТЦ «Черемушки» изъяли у экс-владельца «Югры» в пользу государства

В доход государства обратили торговый центр «Черемушки» и бизнес-центр Cherry Tower в Москве, принадлежащие бывшему совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину, сообщили РБК в пресс-службе ФССП.
«Федеральная служба судебных приставов продолжает осуществлять принудительное исполнение решения суда об обращении в доход государства имущества А. Ю. Хотина. В рамках принудительного исполнения указанного судебного решения сотрудниками органа принудительного исполнения совершены исполнительные действия по передаче торгового центра и бизнес-центра “Черемушки”, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56», — заявили в ведомстве.
Адвокат Хотина Павел Хлюстов сообщил РБК, что в настоящее время «не существует вступившего в силу решения суда, которым установлено, что указанный объект является собственностью» бизнесмена. Он назвал дезинформацией и не соответствующие действительности данные о национализации ТЦ «Черемушки» и бизнес-центра Cherry Tower.
«Возможно, приставы просто получили обеспечительные меры суда, которые позволяют им временно осуществлять управление объектом вместо собственника. В любом случае подобные действия по изъятию объекта у собственника без состоявшегося решения суда по существу спора создают впечатление отклонения этого случая от сложившейся судебной практики», — сказал Хлюстов.
По его словам, как правило, суд не принимает подобных обеспечительных мер и ограничивается запретом на сделки с имуществом. «Я встречался с такими мерами лишь в заказных делах при рейдерских захватах. Думал, что эти времена в Москве ушли в прошлое», — заключил адвокат.
Хотин стал основным владельцем банка «Югра» в 2012 году. До этого он приобретал производственные помещения, которые перестраивал под бизнес-центры и сдавал в аренду, а также нефтяные активы. В 2016 году он вошел в топ-100 богатейших бизнесменов России по версии Forbes с капиталом $900 млн. По состоянию на 2021 год Хотин был одним из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в стране — ему принадлежало свыше 1,2 млн кв. м площадей, в том числе гостиница Four Seasons на Охотном Ряду.
В 2016 году «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал о появлении на рынке управления офисными центрами двух новых компаний — New Life Group и Sky Property. По данным издания, они являются собственниками около 1,5 млн кв. м площадей в бизнес-центрах Москвы и Подмосковья, а конечным бенефициаром выступает близкая к семье Хотиных компания «Комплексные инвестиции». На сайте бизнес-центра Cherry Tower владельцем недвижимости названа New Life Group.
В тот же период Хотин взял кредит в Альфа-банке в размере $700 млн под залог недвижимости в Москве, в том числе бизнес-центра Cherry Tower и ТРЦ «Черемушки» на Профсоюзной улице. В июле 2017 года Центробанк отозвал лицензию у «Югры», объяснив это неисполнением законов и нормативных требований. Вскоре после этого Альфа-банк потребовал взыскать задолженность с компаний Хотина. Ответчиками выступали восемь компаний, которые владеют бизнес-центрами Agat, Center-T и Cherry Tower, ТРЦ «Черемушки» и «Филион». Сторонам удалось установить новый график погашения задолженности.
Сам бизнесмен был задержан в апреле 2019 года по делу о растрате 23 млрд руб. из «Югры». По версии следствия, с 2014 по 2017 год Хотин и другие топ-менеджеры обанкротившегося банка оформили несколько кредитных договоров на подконтрольные ООО «Капстрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское» и вывели денежные средства. В марте бизнесмена приговорили к девяти годам колонии и компенсации ущерба вкладчикам в размере 17,3 млрд руб. Он свою вину не признал.