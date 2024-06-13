Средневзвешенная ставка по ипотеке превысила 18%

Средневзвешенные процентные ставки по ипотеке впервые с апреля 2022 года превысили 18% годовых, следует из оперативного мониторинга ДОМ.PФ от 7 июня. Так, ставки на первичном рынке достигли 18,08% годовых (+0,96 п.п. за неделю), на вторичном — 18,33% годовых (+1,1 п.п.).
К этому привело повышение ставок крупнейшими кредитными организациями. Лидер ипотечного рынка Сбербанк повысил минимальные ставки на 1,5 п.п. на первичном, вторичном рынках и рефинансирование. В результате, ипотека на новостройки стала предоставляться в банке не меньше чем под 18,2% годовых. Также ставки выросли в Альфа-банке (на 2 п.п., до 20,19%), Совкомбанке (на 0,5 п.п., до 18,49%) и банке «Санкт-Петербург» (на 0,99 п.п., до 16,99%), указано в обзоре ДОМ.PФ. В конце мая ставки повысил ВТБ на 1 п.п.
Как отмечает «Коммерсантъ», мониторинг ДОМ.PФ пока не включает рост ставок с 10 июня. С того времени повысили ставки Промсвязьбанк (ПСБ, на 0,5 п.п.), «Ак Барс» (на 1 п.п.) и МКБ (более 1 п.п.).
Как объясняли Сбербанк и ВТБ, тарифы меняются из-за роста доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) при высокой ключевой ставки Центробанка в 16%. В ПСБ решение связали с ужесточением денежно-кредитных условий и ожидающимся длительным сохранением ключевой ставки на высоком уровне. В МКБ также повысили ставки из-за подорожания денег на рынке.
Банки пытаются получить больше средств от роста ставок по депозитам и ОФЗ и одновременно подготовиться к возможному повышению ключевой ставки Центробанком в следующем месяце, сказал «Коммерсанту» главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко. При этом такую дорогую ипотеку может себе позволить только небольшое число граждан, считает он. Это также повышает риск роста досрочного гашения ипотеки, который сократит среднемесячные выдачи примерно вдвое.
ДОМ.PФ рассчитывает средневзвешенные процентные ставки исходя из доли банка в объеме выдачи ипотеки по 20-ти крупнейшим ипотечным кредитным организациям.