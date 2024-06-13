Средневзвешенная ставка по ипотеке превысила 18%

К этому привело повышение ставок крупнейшими кредитными организациями. Лидер ипотечного рынка Сбербанк повысил минимальные ставки на 1,5 п.п. на первичном, вторичном рынках и рефинансирование. В результате, ипотека на новостройки стала предоставляться в банке не меньше чем под 18,2% годовых. Также ставки выросли в Альфа-банке (на 2 п.п., до 20,19%), Совкомбанке (на 0,5 п.п., до 18,49%) и банке «Санкт-Петербург» (на 0,99 п.п., до 16,99%), указано в обзоре ДОМ.PФ. В конце мая ставки повысил ВТБ на 1 п.п.