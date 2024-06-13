Российские «дочки» китайских банков приостановили расчеты в долларах и евро

«Дочки» китайских банков в России приостановили внешнеторговые расчеты в долларах и евро из-за санкций США против Мосбиржи, пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в кредитных организациях. По его словам, они будут наращивать расчеты в рублях и юанях. Доллары и евро нужны были в основном гонконгским компаниям, уточнил источник.
В среду, 12 июня, Минфин США ввел санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Мосбиржа сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Минфин США внес в санкционные списки также новые филиалы и отделения российских госбанков за рубежом: он добавил офисы Промсвязьбанка в Китае, Кыргызстане и Индии, офисы ВЭБа в Китае и Индии, офисы Сбербанка в Пекине и Индии, офисы ВТБ в Индии и Китае, а также офис «ВТБ Капитал» в Гонконге.
Курс юаня на Мосбирже 13 июня опустился опустился ниже 12 рублей в 11:02 по мск впервые с 29 июня 2023 года. Торги четверга, 13 июня, стартуют на три часа позже обычного времени: курс доллара на 10:10 мск составил 89,10 рублей, курс евро — 95,62 рублей.