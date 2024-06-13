Российские «дочки» китайских банков приостановили расчеты в долларах и евро

В среду, 12 июня, Минфин США ввел санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Мосбиржа сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Минфин США внес в санкционные списки также новые филиалы и отделения российских госбанков за рубежом: он добавил офисы Промсвязьбанка в Китае, Кыргызстане и Индии, офисы ВЭБа в Китае и Индии, офисы Сбербанка в Пекине и Индии, офисы ВТБ в Индии и Китае, а также офис «ВТБ Капитал» в Гонконге.