Мосбиржа: в процессе клиринга клиентские расчетные коды не были затронуты

НКЦ выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента на финансовом рынке. Начав с декабря 2007 года осуществление клиринговой деятельности на валютном рынке Мосбиржи, НКЦ в последующие годы поэтапно распространил свои функции на фондовый, срочный, товарный рынки, а также на рынки драгметаллов и стандартизированных производных финансовых инструментов. Как центральный контрагент НКЦ берет на себя риски по заключаемым участниками в ходе биржевых торгов сделкам, выступая посредником между сторонами: продавцом для каждого покупателя и покупателем для каждого продавца, которые заменяют свои договорные отношения друг с другом соответствующими договорными обязательствами с центральным контрагентом.