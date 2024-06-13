Мосбиржа: в процессе клиринга клиентские расчетные коды не были затронуты

Московская биржа сообщила, что в четверги, 13 июня, торги на всех рынках площадки стартовали в соответствии с ранее объявленным регламентом и проводятся в штатном режиме. Притом, Национальный клиринговый центр (НКЦ) провел все необходимые процедуры по урегулированию последствий введенных ограничений в соответствии с правилами клиринга, в результате чего денежные средства в иностранной валюте на клиентских расчетных кодах участников торгов затронуты не были.
США в среду, 12 июня, ввели блокирующие санкции против Московской биржи, а также ее дочерних компаний — Национального расчетного депозитария (НРД) и НКЦ, говорится на сайте управления по контролю за иностранными активами Минфина Соединенных Штатов (OFAC). НРД уже находится под санкциями Евросоюза с июня 2022 года, Мосбиржа и НКЦ пока ни под чьи санкции не попадали.
Как поясняют в OFAC, меры российских властей по привлечению капитала через Мосбиржу расширяют возможности граждан России и других стран «получать прибыль от военной машины Кремля путем инвестирования в суверенный долг России, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия». OFAC выдал лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа, а также на выход из ценных бумаг Мосбиржи.
НКЦ выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента на финансовом рынке. Начав с декабря 2007 года осуществление клиринговой деятельности на валютном рынке Мосбиржи, НКЦ в последующие годы поэтапно распространил свои функции на фондовый, срочный, товарный рынки, а также на рынки драгметаллов и стандартизированных производных финансовых инструментов. Как центральный контрагент НКЦ берет на себя риски по заключаемым участниками в ходе биржевых торгов сделкам, выступая посредником между сторонами: продавцом для каждого покупателя и покупателем для каждого продавца, которые заменяют свои договорные отношения друг с другом соответствующими договорными обязательствами с центральным контрагентом.
НКЦ выступает посредником и в сделках с валютой на Московской бирже, полностью обеспечивая проведение валютных торгов на площадке. Для этого, в частности, у этой некредитной организации были открыты корреспондентские счета в различных валютах в зарубежных банках. Таким образом, санкции против НКЦ означают прекращение организованных торгов валютами на Мосбирже из-за невозможности клиринга со стороны организации, попавшей под ограничительные меры.