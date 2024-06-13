Казахстанская биржа оценила риск санкций из-за Мосбиржи

Мосбиржа после введения санкций заявила, что с 13 июня будет проводить торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов по всем инструментам, кроме валютных пар с долларом и евро. На фондовом и денежном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) их будут проводить по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро. На срочном рынке торги будут идти в обычном режиме.