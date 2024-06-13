Эксперты оценили эффект увеличения МРОТ на бедность

Изменение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России слабо влияет на уровень бедности и динамику доходов населения. К такому выводу пришла группа исследователей из НИУ ВШЭ под руководством Елены Гориной в статье «Сценарное моделирование повышения минимального размера оплаты труда: влияние на монетарную бедность», опубликованной в свежем номере журнала «Вопросы экономики» (РБК ознакомился с материалом).
Ученые проанализировали три сценария увеличения МРОТ — на 6,3%, на 18%, а также «радикальный» вариант — до 1,5 прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного гражданина. В первых двух сценариях бедность снижается в пределах 0,3 п.п., а в третьем — на 0,6−1 п.п.
«Пока повышение МРОТ в России имеет большее значение для поддержки уровня жизни домохозяйств с низкооплачиваемыми работниками, а не для преодоления бедности населения», — констатируют авторы.
Три сценария
В научной среде сложился консенсус по влиянию размера МРОТ на зарплатное неравенство — и в западных странах, и в России при увеличении МРОТ дифференциация зарплат снижается, указано в исследовании. Однако имеющиеся оценки его влияния на денежные доходы малообеспеченных домохозяйств и показатели бедности неоднозначны: в зависимости от темпов прироста МРОТ, реакции рынка труда, динамики потребительских цен и других факторов уровень бедности может слабо сокращаться, немного повышаться или эффект может отсутствовать.
Для того чтобы оценить эффект повышения МРОТ на бедность, исследователи НИУ ВШЭ смоделировали три сценария:
«фактический» — рост на 6,3%; соответствует темпу прироста МРОТ в 2023 году к уровню 2022-го (до 16,2 тыс. руб.);
«плановый» — рост на 18,5%; соответствует темпу прироста МРОТ в 2024 году к уровню 2023-го;
«радикальный» — рост до 1,5 величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за 2023 год (то есть до 23 504 ₽).
При рассмотрении этих сценариев аналитики исходили из того, что эффект повышения МРОТ проявляется только для занятых на предприятиях, не затрагивая самозанятых, наемных работников у ИП и теневой сектор.
Кроме того, они учитывали «эффект перелива» — когда увеличение МРОТ оказывает повышательное воздействие на зарплаты работников выше минимального уровня. По разным оценкам, такое влияние сохраняется до достижения зарплатами 1,3−1,5 МРОТ, при этом чем выше зарплата, тем менее оно выражено.
В исследование также заложена предпосылка, что повышение МРОТ снижает занятость: при росте минимальной оплаты труда на каждые 10% уровень занятости женщин сокращается на 0,21 п.п., что приводит к снижению общего уровня занятости на 0,15 п.п. (такая количественная связь была установлена в другом исследовании). Низкооплачиваемые работники-мужчины также могут терять работу — как минимум в краткосрочном адаптационном периоде, признают исследователи. Сценарии предполагают, что часть работников (25 или 50%), которые в результате повышения МРОТ лишились занятости, будут зарегистрированы в качестве безработных и получат пособие.
Источником данных для исследования стало Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах Росстата, проведенное в 2022 году и охватившее 160 тыс. домохозяйств.
Как менялся МРОТ в России
В России уделяется особое внимание государственному регулированию МРОТ: за 2018−2023 годы его повышали восемь раз, благодаря чему в реальном выражении его величина выросла в 1,5 раза, отмечают авторы исследования. В 2024 году общероссийский МРОТ составляет 19 242 ₽ в месяц.
Методика определения МРОТ претерпела несколько модификаций: его величина была привязана к прожиточному минимуму трудоспособного населения (в 2018—2020 годах), затем составляла 42% медианной заработной платы, но не ниже ПМ (в 2021 году), а в последние годы была вновь временно отвязана от формулы и пересматривалась произвольно в сторону повышения (в 2022—2024 годах).
В июне президент Владимир Путин заявил, что в 2025 году МРОТ составит 48% медианной зарплаты. Таким образом, он вырастет еще примерно на 15% и превысит 22 тыс. руб. В дальнейшем соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы к 2030 году МРОТ составлял не менее 35 тыс. руб.
Влияние на бедность и доходы
Исследователи из НИУ ВШЭ пришли к выводу, что положительный эффект от повышения МРОТ в рассматриваемых сценариях распространяется на 18−36% всех работающих по найму, а негативный эффект (потеря занятости) проявляется в отношении 0,1−1% от их исходной численности.
Значительный рост во всех сценариях будет демонстрировать фонд оплаты труда: в первом сценарии он увеличится на 100−120 млрд руб. с учетом «эффекта перелива», во втором — на 300 млрд руб., а в «радикальном» — на 2 трлн руб. Около 40−44% всего прироста придется на госсектор, оценили ученые. Расходы бюджета на выплату пособия по безработице тоже будут различаться в зависимости от сценария: от 3−8 млрд руб. в первом сценарии до 20−60 млрд руб. в «радикальном».
В результате уровень бедности будет снижаться, но в ограниченном формате, установили исследователи. Наиболее выраженно этот эффект проявится в рамках «радикального» сценария: в нем сокращение уровня бедности за счет повышения доходов домохозяйств с самыми низкооплачиваемыми работниками достигнет 0,6−1 п.п., а «эффект перелива» может дать дополнительно еще 0,3−0,9 п.п. снижения. При этом два других сценария, которые больше соотносятся с реальностью, дают результаты на уровне погрешности: в самом низком сценарии доля населения с денежными доходами ниже границы бедности сокращается только на 0,1−0,2 п.п., а во втором сценарии — на 0,3 п.п.
Около 20−25% членов домохозяйств, где проживают занятые с заработной платой меньше нового сценарного МРОТ, исходно относятся к числу бедных, говорится в исследовании. «Если МРОТ растет незначительно, то границу бедности могут преодолеть менее 10% из них, при более существенном повышении в сценарии “два” — около 12%, только в “радикальном” сценарии бедность среди домохозяйств-бенефициаров сокращается уже более чем на четверть от исходного уровня», — указано в статье. По итогам 2023 года уровень бедности в России составил 8,5%. Это самый низкий показатель в истории Российской Федерации, указывал Росстат.
Аналогичные выводы исследователи делают и по уровню среднедушевых денежных доходов. Повышение МРОТ по первым двум сценариям не дает заметного прироста доходов в целом для населения даже с учетом высоких параметров «эффекта перелива». А при МРОТ, равном 1,5 прожиточного минимума, максимальный прирост среднедушевых доходов не превышает 3%. Однако если рассматривать домохозяйства, напрямую затронутые повышением МРОТ, то результаты лучше: среднедушевой доход этой категории растет на 1−5% без «эффекта перелива» и до 5−11% с его учетом.
«Результаты сценарного моделирования показывают, что увеличение МРОТ, даже почти на 20%, не приводит ни к заметному приросту среднедушевых доходов, ни к сильному сокращению уровня и глубины бедности для населения в целом. Для существенного снижения этих показателей требуются еще более кардинальные изменения — повышение МРОТ в 1,4−1,5 раза», — констатируется в статье.
Три причины ограниченного воздействия
Хотя низкая оплата труда остается одной из ключевых причин бедности в России, слабое воздействие изменения МРОТ на ее уровень, обнаруженное по результатам моделирования, вполне объяснимо, отмечают исследователи НИУ ВШЭ. Они выделили несколько основных причин этого, а именно:
- «Ошибка включения»
Более ⅔ российских работников с самыми низкими зарплатами проживают в формально небедных домохозяйствах. Их заработная плата является дополнительным источником дохода, и прибавка к ней хотя и несколько увеличивает среднедушевые доходы их домохозяйств, но не отражается на показателях бедности, уточняется в статье.
- Иждивенческая нагрузка
Даже если индивидуальный заработок превышает границу бедности, этого может быть недостаточно для преодоления бедности всего домохозяйства в силу социально-демографического фактора, указано в статье. Около 75% малоимущих в России проживают в домохозяйствах с детьми до 18 лет и как минимум с одним работающим взрослым. «Если прибавка к заработной плате в результате повышения МРОТ не покрывает имеющийся у них дефицит дохода, то такие домохозяйства остаются за чертой бедности», — констатируют в НИУ ВШЭ.
- Неформальный сектор
За рамками исследования остались наемные работники индивидуальных предпринимателей, неформально занятые и самозанятые. При этом основная часть — около ⅔ — низкооплачиваемых занятых концентрируется в частном, в том числе некорпоративном, секторе. «Хотя величина МРОТ может служить ориентиром цены на низкоквалифицированный труд неформально занятых, <…> остается открытым вопрос о том, сохранится ли этот “эффект маяка” при более высоких уровнях МРОТ и темпах его прироста», — отмечают исследователи.
«Мягкий амортизатор»
МРОТ, как и социальная поддержка в принципе, направлен прежде всего на смягчение неблагоприятной финансовой ситуации, но не на полное искоренение бедности, отмечает профессор РАНХиГС Любовь Храпылина. «МРОТ играет роль мягкого амортизатора», — говорит она.
По мнению Храпылиной, государство в принципе не должно ставить перед собой задачу полностью решить финансовые проблемы людей, а скорее должно нацеливаться на создание подходящих для этого условий. Подобным образом работает социальный контракт, в рамках которого можно получить от органов социальной защиты некую сумму на определенные виды договорных действий — в том числе на открытие своего дела.
Главное, что можно сделать для снижения бедности, — это развивать экономику и создавать высокооплачиваемые рабочие места на новых производствах, считает Храпылина.
«В силу того что мы находимся в экстремальной экономической ситуации, когда надо принимать быстрые меры и интенсивно развиваться, виден свет в конце тоннеля. Экономика поднимается, рабочие места появляются, интерес к рациональному распределению трудовых ресурсов тоже остро встает. Это позволяет надеяться, что все-таки мы перейдем к технологиям решения проблем бедности через экономические рычаги», — указывает она.
Новый майский указ президента ставит цель сократить уровень бедности в стране ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036-му.