Эксперты оценили эффект увеличения МРОТ на бедность

В результате уровень бедности будет снижаться, но в ограниченном формате, установили исследователи. Наиболее выраженно этот эффект проявится в рамках «радикального» сценария: в нем сокращение уровня бедности за счет повышения доходов домохозяйств с самыми низкооплачиваемыми работниками достигнет 0,6−1 п.п., а «эффект перелива» может дать дополнительно еще 0,3−0,9 п.п. снижения. При этом два других сценария, которые больше соотносятся с реальностью, дают результаты на уровне погрешности: в самом низком сценарии доля населения с денежными доходами ниже границы бедности сокращается только на 0,1−0,2 п.п., а во втором сценарии — на 0,3 п.п.