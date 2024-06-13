Брокеры предлагают свои схемы обмена заблокированных активов вместо официальной

По этой схеме брокер от лица клиентов подписывает договор с недружественным контрагентом, после чего собирает поручения клиентов на участие в сделке и передачу персональных данных для их проверки иностранцем. Брокер берет на себя координацию получения одобрений органов власти всех стран-участников. При получении всех разрешений назначается дата обмена, но не позднее 35 рабочих дней с момента получения одобрений. В день обмена определяется число бумаг, которые получит клиент с учетом их рыночной стоимости.