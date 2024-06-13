Брокеры предлагают свои схемы обмена заблокированных активов вместо официальной

Российские брокеры предлагают инвесторам альтернативные механизмы обмена заблокированными активами с иностранцами в обход официальной схемы, узнали «Ведомости» от собеседников в крупных профучастниках. Один из них раскрыл механизм — клиенты одного из брокеров могут обменять свои заблокированные иностранные бумаги на российские акции недружественных нерезидентов, заблокированные на их спецсчетах типа «С».
По этой схеме брокер от лица клиентов подписывает договор с недружественным контрагентом, после чего собирает поручения клиентов на участие в сделке и передачу персональных данных для их проверки иностранцем. Брокер берет на себя координацию получения одобрений органов власти всех стран-участников. При получении всех разрешений назначается дата обмена, но не позднее 35 рабочих дней с момента получения одобрений. В день обмена определяется число бумаг, которые получит клиент с учетом их рыночной стоимости.
Однако, участвовать в схеме могут только иностранные бумаги с учетом в бельгийском депозитарии Euroclear через Национальный расчетный депозитарий (НРД) и депозитарий брокера либо хранящиеся по цепочке «депозитарий брокера — “СПБ банк” — НРД — Euroclear». В обмен на замороженные зарубежные активы инвесторы получают акции «Фосагро», ЛСР и En+ Group, следует из предложения брокера. Притом комиссия за сделку составляет 5% от стоимости активов, но могут возникнуть дополнительные расходы при получении регуляторных разрешений от российской стороны, предупредил профучастник.
В ноябре президент России подписал указ N844, который создал возможности для проведения официального обмена заблокированными в России и за рубежом активами российских и иностранных инвесторов. Документ ограничивает начальную стоимость принадлежащих одному россиянину ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках создаваемого механизма, суммой в 100 тысяч рублей и распространяется только на иностранные ценные бумаги, учитываемые на счетах НРД в иностранных депозитариях.
В рамках этого механизма нерезиденты могут выкупить у россиян заблокированные иностранные ценные бумаги за счет своих средств, скопившихся на счетах типа «С». Согласно указу президента, обмен должен происходить «путем проведения торгов». Разрешения правкомиссии для сделок по обмену активов не нужны. В начале этого года правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций назначила брокерскую компанию «Инвестиционная палата» организатором торгов по выкупу иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов с последующей предложением их к продаже зарубежным инвесторам.
Российский инвесторы могли подавать заявку на продажу иностранных ценных бумаг в рамках процедуры обмена до 8 мая. Начало приема заявок у иностранных инвесторов на покупку выставленных на продаже бумаг будет происходить с 3 июня по 5 июля. Расчеты по всем сделкам должны быть завершены до 1 сентября. В рамках соответствующего обмена было подано более 1 млн заявок, рассказал в пятницу, 24 мая, на пресс-конференция по «Обзору финансовой стабильности» заместитель председателя Банка России Филипп Габуния.
США в среду, 12 июня, ввели блокирующие санкции против Московской биржи, а также ее дочерних компаний — Национального расчетного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ), говорится на сайте управления по контролю за иностранными активами Минфина Соединенных Штатов (OFAC). НРД уже находится под санкциями Евросоюза с июня 2022 года, Мосбиржа и НКЦ пока ни под чьи санкции не попадали.