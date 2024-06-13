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Bloomberg узнал детали плана финансирования Киева за счет активов России

Страны «Большой семерки» — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — согласовали механизм, который позволит предоставить Украине помощь на примерно $50 млрд за счет прибыли от российских активов, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные об этом источники. Первые транши в рамках этого механизма могут быть переведены к концу года.

Источник: Reuters

Механизм заключается в том, что Киеву будут выделены кредиты, которые будут погашены доходами от заблокированных российских активов. Большая часть из этих активов заморожена в Европе. Предполагается, что механизм позволит обеспечить Украину поддержкой в среднесрочном периоде.

Кредиты будет выделять каждый участник по отдельности, их структура будет зависеть от размера экономики каждой страны и особенностей внутреннего регулирования, пишет агентство.

Соглашение будет подписано на саммите лидеров G7, а нюансы будут согласованы уже после встречи.

Доходы от заблокированных российских активов оцениваются в €3−5 млрд в год, пишет агентство.

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