Bloomberg узнал детали плана финансирования Киева за счет активов России

Механизм заключается в том, что Киеву будут выделены кредиты, которые будут погашены доходами от заблокированных российских активов. Большая часть из этих активов заморожена в Европе. Предполагается, что механизм позволит обеспечить Украину поддержкой в среднесрочном периоде.
Кредиты будет выделять каждый участник по отдельности, их структура будет зависеть от размера экономики каждой страны и особенностей внутреннего регулирования, пишет агентство.
Соглашение будет подписано на саммите лидеров G7, а нюансы будут согласованы уже после встречи.
Доходы от заблокированных российских активов оцениваются в €3−5 млрд в год, пишет агентство.
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