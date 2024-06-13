Bloomberg узнал детали плана финансирования Киева за счет активов России

Страны «Большой семерки» — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — согласовали механизм, который позволит предоставить Украине помощь на примерно $50 млрд за счет прибыли от российских активов, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные об этом источники. Первые транши в рамках этого механизма могут быть переведены к концу года.