Россиянин не смог добиться ареста выплат по евробондам Белоруссии

Прокудин подал иск в июле 2023 года. Инвестор пытался взыскать с лондонского филиала Ситибанка не выплаченные ему купоны и пени по белорусским бондам и требовал от Беларусбанка перевода этих средств на свой счет. В январе этого года дело дошло до обеспечительных мер, но Беларусбанк не предпринял никаких действий по выданному исполнительному листу, следует из материалов дела. Тогда Прокудин потребовал оштрафовать кредитную организацию за неисполнение решения российского суда. Он просил суд назначить Беларусбанку штраф в 100 тыс. руб. за каждый день неисполнения требований об аресте средств. Суд ему в этом отказал.