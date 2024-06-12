Politico: Китай и ЕС стоят на пороге торговой войны после решения Брюсселя

«Европейская комиссия шокировала Китай в среду, объявив, что с 4 июля введет пошлины в размере до 38,1 процента на импорт электромобилей — уровень, который оказался намного выше, чем ожидалось», — говорится в статье.
Отмечается, что мера Брюсселя может привести к полномасштабной торговой войне, поскольку в ответ на действия ЕС Пекин начал расследование в отношении европейских производителей спиртных напитков и пригрозил мерами против фермеров и производителей самолетов.
Ранее Еврокомиссия провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения из-за «несправедливой» господдержки. В связи с этим ЕК может уже с 4 июля ввести импортные пошлины, сообщил вице-президент Комиссии Маргаритис Схинас.
В Китае выразили решительный протест из-за этой меры и отметили, что она нанесет ущерб законным правам и интересам китайской индустрии электромобилей. Кроме того, решение Брюсселя подорвет глобальную цепочку поставок в автомобильной промышленности, отметили в Министерстве коммерции КНР.