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Politico: Китай и ЕС стоят на пороге торговой войны после решения Брюсселя

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Решение Евросоюза повысить с 4 июля пошлины на импорт китайских электромобилей до 38,1 процента «шокировало» Пекин, пишет Politico.

Источник: AP 2023

«Европейская комиссия шокировала Китай в среду, объявив, что с 4 июля введет пошлины в размере до 38,1 процента на импорт электромобилей — уровень, который оказался намного выше, чем ожидалось», — говорится в статье.

Отмечается, что мера Брюсселя может привести к полномасштабной торговой войне, поскольку в ответ на действия ЕС Пекин начал расследование в отношении европейских производителей спиртных напитков и пригрозил мерами против фермеров и производителей самолетов.

Ранее Еврокомиссия провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения из-за «несправедливой» господдержки. В связи с этим ЕК может уже с 4 июля ввести импортные пошлины, сообщил вице-президент Комиссии Маргаритис Схинас.

В Китае выразили решительный протест из-за этой меры и отметили, что она нанесет ущерб законным правам и интересам китайской индустрии электромобилей. Кроме того, решение Брюсселя подорвет глобальную цепочку поставок в автомобильной промышленности, отметили в Министерстве коммерции КНР.