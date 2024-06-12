Politico: Китай и ЕС стоят на пороге торговой войны после решения Брюсселя

Ранее Еврокомиссия провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения из-за «несправедливой» господдержки. В связи с этим ЕК может уже с 4 июля ввести импортные пошлины, сообщил вице-президент Комиссии Маргаритис Схинас.