Калужская область пожаловалась на проблему с сертификацией беспилотников

Компания «Летающие машины Тюринга» (ЛМТ) — один из участников утвержденного в конце 2023 года государственного заказа на гражданские беспилотники. Как сообщал Минпромторг в конце прошлого года, в ближайшую трехлетку (2024−2026 годы) планируется поставлять федеральным органам исполнительной власти и компаниям с госучастием ежегодно около 3 тыс. дронов в год (в 2024-м, например, — 2620 штук). В секретариате бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова (сейчас занимает пост министра обороны) тогда отмечали, что на 2024 года запланирована закупка в рамках государственного гражданского заказа (ГГЗ) 153 тыс. дронов, из которых 151 тыс. — образовательные. Последние было решено выделить в отдельный трек, поясняли тогда в ГТЛК. Недавно замглавы Минпромторга Василий Шпак сообщал, что ГГЗ на 2024 год включает около 3 тыс. единиц БАС на сумму 6,4 млрд рублей.