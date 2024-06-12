ФРС сохранила ставку на уровне 5,25−5,5% годовых седьмой раз подряд

Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функцию центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания
Сохранение ставки на прежнем уровне на заседании ФРС в июне было ожидаемым. По состоянию на 12 июня рынок оценивал вероятность такого сценария в 99,9%, свидетельствуют данные инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку. Вероятность понижения ставки на 25 б.п., до 5−5,25%, трейдеры оценивали лишь в 0,1%.
Опрошенные Reuters экономисты также прогнозировали, что на заседании в июне ставка ФРС останется в диапазоне 5,25−5,5%.
Ранее Банк Канады, Банк Швеции и Банк Швейцарии объявили о первых снижениях ставок в этом цикле. На прошлой неделе Европейский центральный банк также снизил ставку впервые с 2019 года.
ФРС начала ужесточение денежно-кредитной политики в марте 2022 года из-за разгона инфляции в США до рекордного уровня за последние несколько десятилетий. С околонулевого уровня ставка выросла до 5−5,25% к маю 2023 года. В июне 2023 года регулятор сделал паузу, но предупредил, что с повышением еще не закончил. В июле ставка была повышена еще на 25 б.п., до 5,25−5,5%, что стало максимумом с начала 2001 года. В сентябре, ноябре, декабре, январе и марте и апреле ФРС сохраняла ставку на уровне 5,25−5,5%.
Опрошенные Reuters аналитики полагают, что в среднем инфляция будет выше целевого показателя ФРС в 2%, по крайней мере до конца 2025 года. «Мы считаем, что инфляция в США может снова вырасти к середине года, а цикл смягчения политики ФРС может оказаться очень коротким, независимо от того, когда он начнется», — считает глава валютной стратегии Rabobank Джейн Фоули.
Многие экономисты и аналитики, опрошенные Reuters с 31 мая по 5 июня, допустили максимум два снижения ставки ФРС в этом году. Почти две трети экономистов (74 из 116 экспертов) предсказали, что первый раз регулятор снизит ставки до диапазона 5−5,25% на заседании в сентябре. Только пять экспертов ожидают снижения ставки на заседании в июле.
Около 60% участников опроса предсказали сокращение ставки на 50 б.п. до конца года. Только 28% ждут не более одного снижения в этом году. Главный экономист по США Bank of America Майкл Гапен ожидает одно снижение ставки на заседании в декабре.
Следующее заседание ФРС по ставкам состоится