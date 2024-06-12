ФРС сохранила ставку на уровне 5,25−5,5% годовых седьмой раз подряд

ФРС начала ужесточение денежно-кредитной политики в марте 2022 года из-за разгона инфляции в США до рекордного уровня за последние несколько десятилетий. С околонулевого уровня ставка выросла до 5−5,25% к маю 2023 года. В июне 2023 года регулятор сделал паузу, но предупредил, что с повышением еще не закончил. В июле ставка была повышена еще на 25 б.п., до 5,25−5,5%, что стало максимумом с начала 2001 года. В сентябре, ноябре, декабре, январе и марте и апреле ФРС сохраняла ставку на уровне 5,25−5,5%.