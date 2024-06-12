Банки начали снижать доступность ипотеки из-за риска очередей

«Банки начали подстраховываться, ведь количество заявок по льготным программам в мае выросло на 44% относительно достаточно активного апреля этого года. Это существенная нагрузка. Поэтому одни банки увеличивают требования к минимальному размеру первоначального взноса вдвое с 30% до 60%, другие более тщательно проверяют потенциальных заемщиков, третьи ограничивают согласование заявок по тем кредитам, которых не коснутся изменения после 1 июля», — дополнила Решетникова.