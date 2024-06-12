Автозамена: сервисы стали чаще применять произведенные в РФ запчасти для ремонта

Автосервисы стали чаще использовать запчасти, произведенные в России, для ремонта как отечественных, так и иностранных авто, выяснили «Известия». В основном в РФ сейчас изготавливают кузовные элементы (бамперы, капоты, крылья), стекла и светотехнику (фары, фонари). Это не «оригинальные» компоненты, но во многих случаях они выше по качеству, чем аналоги, которые поступают из-за рубежа, подчеркнули в Российском союзе автостраховщиков. Доля отечественных запчастей пока не превышает 10%, однако потенциал роста очень высок, считают эксперты. Это актуально на фоне проблем с платежами и сроками доставки деталей.